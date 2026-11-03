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Estos son los 6 países de América que pueden visitar China sin visa por hasta 30 días en 2026: Perú está incluido

Esta medida abarca turismo, negocios y visitas familiares. Se recomienda llevar documentos que respalden el motivo del viaje, ya que la entrada está sujeta a evaluación en frontera.

MpaLos ciudadanos de seis países americanos, incluido Perú, podrán ingresar a China sin visado hasta por 30 días durante 2026. Esta medida abarca turismo, negocios y visitas familiares.
MpaLos ciudadanos de seis países americanos, incluido Perú, podrán ingresar a China sin visado hasta por 30 días durante 2026. Esta medida abarca turismo, negocios y visitas familiares.Ilustración LR
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Los ciudadanos de seis países de América, incluido Perú, cuentan con la posibilidad de ingresar a China sin visado durante un máximo de 30 días en 2026. Esta medida unilateral abarca desplazamientos por turismo, negocios, visitas familiares y escalas internacionales. Según confirmó la Embajada del gigante asiático en Lima, los portadores de pasaportes ordinarios que cumplan las condiciones "podrán ingresar a China sin visado".

La reciente inclusión de Canadá desde el 17 de febrero expandió la lista de naciones beneficiadas dentro del continente. La representación diplomática detalló que la disposición favorece además el encuentro entre amigos y la agilización de viajes cortos. Por el contrario, los viajeros que incumplan los requerimientos estipulados deberán gestionar el permiso consular correspondiente antes de abordar su vuelo.

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¿Cuáles son los 6 países de América cuyos ciudadanos pueden viajar a China sin visa en 2026?

El listado oficial publicado por las autoridades chinas incluye a cinco naciones sudamericanas y una norteamericana dentro de la exención unilateral de 30 días. La elegibilidad depende de la nacionalidad acreditada mediante el documento de viaje, por lo que residir en alguno de estos territorios no basta para acceder al beneficio. Los países comprendidos son los siguientes:

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  • Perú
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile
  • Uruguay
  • Canadá

Los primeros cinco figuran en la prórroga anunciada por la Embajada de China en Perú el 4 de noviembre de 2025. El caso canadiense corresponde a una disposición posterior, comunicada en febrero de 2026. Aunque ambos anuncios tuvieron fechas distintas, establecen el mismo límite de permanencia por visita.

Los demás países americanos tienen condiciones distintas: Estados Unidos y México pueden acceder al tránsito sin visa de hasta 240 horas, con un pasaje confirmado hacia un tercer país o región y desplazamientos limitados a las zonas autorizadas. Además, Ecuador, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada y Surinam cuentan con acuerdos bilaterales de exención, por lo que los seis países mencionados en la nota corresponden específicamente al programa unilateral.

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¿Cuáles son los requisitos y el plazo límite para viajar a China sin visa?

Los ciudadanos beneficiados deben presentar un pasaporte ordinario vigente durante toda su estancia, ya que los documentos temporales quedan excluidos. El viaje debe limitarse al turismo, los negocios o el tránsito; actividades como el trabajo, los estudios y el ejercicio periodístico exigen un visado previo. La entrada efectiva depende de la evaluación final en los controles fronterizos.

Para respaldar el motivo del desplazamiento, las autoridades recomiendan portar pasajes de retorno, reservas de hospedaje o cartas de invitación. El beneficio aplica tanto para viajes individuales como grupales sin necesidad de trámites consulares previos.

El beneficio de exención permanecerá vigente hasta las 24.00 horas del 31 de diciembre de 2026 (hora de Pekín). Cada estancia autorizada abarca un máximo de 30 días continuos, contabilizados desde la jornada posterior al arribo. Quienes planeen permanecer durante un periodo más extenso deben tramitar el permiso correspondiente.

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