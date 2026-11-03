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El convento de Sudamérica saqueado por piratas y golpeado por El Niño hace más de 300 años: hoy integra la ruta del papa León XIV

Este emblemático convento peruano se integra a La Ruta de León, un recorrido turístico que destaca su legado religioso y cultural en la región.

El Convento de San Agustín de Zaña, fundado en 1584, resalta por su arquitectura gótica y su historia en Lambayeque, Perú, siendo parte del patrimonio cultural nacional.
El Convento de San Agustín de Zaña, fundado en 1584, resalta por su arquitectura gótica y su historia en Lambayeque, Perú, siendo parte del patrimonio cultural nacional. | Ilustración LR/AFP
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Fundado el 5 de octubre de 1584 por fray Alonso García, según registra el inventario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Convento de San Agustín de Zaña en Lambayeque alberga ruinas históricas de la era colonial. La emblemática edificación del norte peruano resistió múltiples saqueos y desastres naturales, por lo que sus vestigios destacan como exponentes únicos de la arquitectura gótica en el país.

Actualmente, el monumento sudamericano forma parte de La Ruta de León, circuito que rinde homenaje al legado del papa León XIV. Asimismo, el Ministerio del Ambiente incluye este espacio dentro del recorrido Historia Virreinal —junto a la capilla Santo Toribio de Mogrovejo y el complejo arqueológico Huaca Rajada-Sipán—, propuesta turística que articula el patrimonio religioso y cultural de la región.

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El Convento de San Agustín de Zaña es un destacado exponente de la arquitectura gótica en Perú. Foto: AFP

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¿Cuál es la relación histórica entre el Convento de San Agustín de Zaña y el papa León XIV?

El nexo entre este monumento lambayecano y el sumo pontífice se fundamenta en la Orden de San Agustín, congregación que administró el recinto. La biografía vaticana de Robert Francis Prevost detalla su ingreso al noviciado agustino en 1977, seguido de su elección como prior general en 2001. Tras conseguir la reelección seis años más tarde, ejerció dicho cargo máximo hasta 2013.

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La ligazón contempla además su labor episcopal en el norte peruano. Francisco lo designó administrador apostólico de Chiclayo hacia noviembre de 2014, asumiendo formalmente como obispo en septiembre de 2015. El prelado guio esta jurisdicción eclesiástica —que alberga al distrito zañero— hasta su nombramiento al frente del Dicasterio para los Obispos durante enero de 2023.

Zaña fue hace siglos una ciudad próspera, destruida por una inundación que la despobló. Foto: AFP

Zaña fue hace siglos una ciudad próspera, destruida por una inundación que la despobló. Foto: AFP

Con miras a dinamizar la zona, Mincetur impulsó la inversión privada de S/150.000 para habilitar la sala de visitantes. La viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos, subrayó que esta obra busca fortalecer la experiencia turística de La Ruta de León en Lambayeque. El recorrido ofrecerá datos clave sobre el monumento, Santo Toribio de Mogrovejo y el legado agustiniano regional.

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En 1817, José de San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta hacia Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

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¿Qué eventos históricos causaron la ruina del convento de San Agustín de Zaña?

En 1686, el pirata inglés Edward Davis atacó la villa junto a 200 hombres, generando severos perjuicios sociales y económicos. A pesar del asalto, los investigadores Sandra Negro y Samuel Amorós destacan en su estudio Opulencia y fatalidad en San Agustín de Saña en el Perú que las edificaciones no se vieron directamente afectadas, diferenciando así la incursión de los destrozos posteriores.

El convento sufrió saqueos y desastres naturales, como el ataque del pirata Edward Davis en 1686 y riadas en 1720 y 1728.

El convento sufrió saqueos y desastres naturales, como el ataque del pirata Edward Davis en 1686 y riadas en 1720 y 1728. Foto: AFP

El 15 de marzo de 1720, semanas de precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento del río Zaña. Ana Castillo Jurado y Rocío Delibes Mateos analizaron esta tragedia en Diálogo Andino, donde explican que la localidad terminó sumergida bajo las aguas, lo cual desató la devastación generalizada del poblado.

La degradación del recinto empeoró con una nueva riada en 1728. Un mapa de 1782-1783 confirma que los frailes agustinos abandonaron las instalaciones, dejando únicamente arcos de ladrillo, muros y vestigios murales que obtuvieron el título de Patrimonio Cultural Inmueble Colonial y Republicano en 1972.

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