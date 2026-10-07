La Pampa: Fuerzas especiales iban tras ‘El Chili’, pero fueron emboscados por ‘Los Guardianes de la Trocha’

Duro golpe a Los Guardianes de la Trocha en Madre de Dios.

Duro golpe a Los Guardianes de la Trocha en Madre de Dios.

César Astudillo, el general del Ejército en situación de retiro que asumió el Ministerio del Interior el 28 de julio, anunció que el enfrentamiento en La Pampa que dejó tres presuntos delincuentes abatidos y un policía fallecido y otro herido forma parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales, que continuará con nuevas acciones durante los próximos días y semanas.

Así, el exmilitar comienza a mostrar lo que prometió: mano de hierro para combatir a los grupos mafiosos. Perú se encuentra en una de sus peores crisis de violencia de la última década. "No habrá tregua para los delincuentes y los vamos a cazar", aseguró.

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La operación ejecutada la madrugada del martes en el kilómetro 115 de la Carretera Interoceánica por personal de la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Operaciones Especiales, buscaba capturar a Edison Fernández Pérez, alias 'Chili', señalado por las autoridades como cabecilla de Los Guardianes de la Trocha, grupo vinculado a minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo a informaciones policiales, integrantes de esa organización se dirigían presuntamente a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata para cobrar cupos a mineros ilegales.

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Sin embargo, 'Chili' habría sido alertado sobre el desplazamiento policial antes del enfrentamiento y alistaron una emboscada que fue repelida por las fuerzas del orden.

Tras el enfrentamiento 'Chili' habría escapado escoltado por hombres fuertemente armados. Las acciones de inteligencia señalan que estaría oculto en algún punto entre el kilómetro 115 y la quebrada Manuhuani.

CON HONORES DE HÉROE

Entre tanto, los restos del suboficial técnico de primera PNP Joel Ríos Coquinche (41), natural de Iquitos (Loreto), exinfante de la Marina de Guerra del Perú en la Quinta Zona Naval, serán despedidos con honores de héroe por sus compañeros de armas, pues perdió la vida en el cumplimiento del deber.

El suboficial de tercera PNP Jacson Nima Zeta, quien resultó herido por proyectil de arma de fuego, permanece hospitalizado, bajo cuidados intensivos.

Por su parte, dos de los tres presuntos delincuentes fallecidos fueron identificados como Renzo W. Francia Canchari (26) y Marco Antonio Manicuama Salas (27). El tercer sujeto se encuentra en proceso de identificación, indicaron fuentes de la Fiscal Provincial Especializada en Materia Ambiental, a cargo de la doctora Maribel Báez Chuyma.

CUPOS Y ENTRENAMIENTO MILITAR

Fuentes policiales indicaron a La República que Los Guardianes de la Trocha operan en La Pampa desde el 2012 y que fue formado para dar seguridad armada a los mineros que extraen oro de manera ilegal en ese sector de Madre de Dios, a cambio de cobro de cupos extorsivos.

Inicialmente se autodenominaban bajo el nombre de 'ronda campesina El Pueblo' para encubrir sus acciones paramilitares. Actualmente son investigados por más de veinte asesinatos, hay quienes incluso manifiestan que serían al menos 100 los fallecidos.

Desde hace dos años, estos grupos estarían contratando a militares para que les den entrenamiento en confrontación con armas de guerra. Por una semana de adiestramiento cada militar recibía un promedio de siete mil soles de pago.

Grupo criminal liderado por el 'Chili' no solo brindaba protección a los mineros ilegales de La Pampa sino que cobra S/ 100 mensuales a cada trabajador minero, S/ 500 mensuales por cada motor, S/5.000 mensuales a los negocios y S/ 2000 a S/ 3000 mensuales a tiendas de compra de oro y distribuidores de combustible.

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AUTORIDADES IMPLICADAS

Hace unos meses, el fiscal especializado en materia ambiental, Américo Bautista Yama fue detenido por su presunta vinculación con la organización criminal Los Sanguinarios de La Pampa, investigada por actividades relacionadas con la minería ilegal en Madre de Dios.

De acuerdo con las autoridades, Bautista Yama es investigado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal. La investigación lo vincula presuntamente con Eneyser Fernández Pérez, alias ‘Brayan’, señalado por la Fiscalía como cabecilla de dicha organización.

En el 2020, Bautista Yama fue separado de su cargo como coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental de Madre de Dios tras aparecer mencionado en una investigación relacionada con la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Posteriormente, fue reincorporado a la institución.

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En otra operación, la Policía capturó también a 21 presuntos integrantes de Los Guardianes de la Trocha, organización que, según las investigaciones, mantiene una disputa por el control de territorios y el cobro de cupos con Los Sanguinarios de La Pampa.

OFENSIVA CONTRA CRIMINALES

La noche del martes, el ministro del Interior, César Astudillo, reafirmó la ofensiva firme contra el crimen organizado y destacó los resultados de las dos operaciones ejecutadas por la Policía, en distintos puntos del país.

Señaló que estas acciones son resultado de un trabajo previo de inteligencia policial y forman parte de la estrategia impulsada por el sector Interior para anticiparse al crimen y recuperar el control territorial.

“Luego de un largo trabajo de inteligencia y seguimiento, se ha logrado neutralizar a dos organizaciones criminales”, remarcó en conferencia.

Precisó que una de estas intervenciones se desarrolló en la frontera con Ecuador, así como en Chiclayo, Bagua, Trujillo, Lima y Callao, mientras que la segunda operación tuvo lugar en la zona de La Pampa, en Madre de Dios.

En este segundo punto, efectivos policiales se enfrentaron a Los Guardianes de La Pampa, vinculada a la minería ilegal, el sicariato, extorsión y otros delitos.

Durante esta intervención se incautó un importante arsenal compuesto por 15 armas de fuego, entre ellas tres AKM y 12 fusiles AR-15, además de una pistola de puño, tres granadas tipo piña, abundante munición, cacerinas y pertrechos militares.

“Estos resultados forman parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras delictivas, que continuará con nuevas acciones durante los próximos días y semanas”, indicó.

Astudillo reafirmó que la PNP continuará ejecutando acciones de inteligencia y operaciones estratégicas para enfrentar al crimen organizado y afectar sus estructuras vinculadas a la minería ilegal, el sicariato, la extorsión y otros delitos conexos.

“Estamos concentrados al 100%. Todo el día hacemos este trabajo: mañana, tarde y noche. Hacemos operaciones y tenemos resultados. El trabajo no puede esperar. Seguiremos trabajando con firmeza, inteligencia y decisión para recuperar el control y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó.