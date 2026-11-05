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Política

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

El Congreso tendrá que dar sus descargos en 30 días hábiles por la demanda de inconstitucionalidad de la norma. El Colegio de Economistas de Lima argumentó que el Parlamento no cuenta con iniciativa de gasto y la ley afecta la sostenibilidad financiera del Estado. El Parlamento deberá responder en 30 días hábiles

El Colegio de Economistas de Lima subsanó el error detectado por el TC y la demanda se admitió a trámite. Foto: Composición/LR
El Colegio de Economistas de Lima subsanó el error detectado por el TC y la demanda se admitió a trámite. Foto: Composición/LR
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El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que establece el pago de pensiones de hasta S/ 3.500 para maestros jubilados y cesantes.

De acuerdo con la resolución del TC, la entidad levantó la observación que se detectó en su recurso el pasado 16 de octubre: no se había adjuntado el acuerdo del Consejo Directivo que autoriza la demanda y que delega la representación a su decano.

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Por ese motivo y al no haber impedimentos, el máximo ente intérprete de la Constitución Política admitió, por unanimidad, a trámite la demanda y le otorgó 30 días al Congreso de la República para que brinde sus descargos sobre el recurso presentado.

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"Admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, “Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”, y, por ende, correr traslado de esta al Congreso de la República para que se apersone al proceso y la conteste dentro de los 30 días útiles siguientes a la notificación de la presente resolución", se lee en el documento.

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Resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de pensión a maestros

Resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley de pensión a maestros

Tras ordenar el traslado de la demanda al Congreso, el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma demoraría varios meses. Cuando el Legislativo presente sus descargos, el Pleno del TC deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de emitir una sentencia sobre la Ley 32581.

Colegio de Economistas cuestiona ley de pensiones de maestros

De acuerdo con la resolución, el Colegio de Economistas considera que la Ley 32581 afecta el principio de sostenibilidad financiera y la prohibición de nivelación pensionaria, así como el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de iniciativa de gasto del Congreso, la separación de poderes y la competencia exclusiva del Ejecutivo en materia presupuestal.

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