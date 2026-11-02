Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional de 72 horas por aumento del precio de combustibles Los trabajadores se mantienen abiertos al diálogo, pero advierten que, de no recibir respuesta del gobierno, paralizarán alrededor de 20.000 unidades en Lima y otras regiones del país.

La Coordinadora General de Transportistas de Carga del Perú (CGTCP), uno de los principales gremios que asocia a los transportistas de carga pesada a nivel nacional, anunció que alistan una paralización nacional de 72 horas ante el incremento en el precio del combustible y la informalidad en el sector.

La medida se aplicaría los días 16, 17 y 18 de noviembre en Lima y regiones del interior del país si es que el Gobierno no implementa soluciones para afrontar estos problemas, informó el vocero de la organización, Martín Ojeda, a RPP Noticias. El grupo está abierto al diálogo y espera conocer sobre soluciones antes de las fechas indicadas.

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Exigen atender problemas del sector

Ojeda indicó que los transportistas de carga pesada están preocupados por la subida indiscriminada del precio del combustible. Si bien reconoció que este incremento responde a factores internacionales, aseguró que el subsidio anunciado por el Gobierno no es suficiente para enfrentar el problema. "No alcanza para nadie", dijo.

Asimismo, señaló que el malestar entre los trabajadores se ha extendido debido a la informalidad no atendida en el sector. Al respecto, manifestó que exigen la implementación de la ley de observatorio del transporte terrestre para frenar la circulación de operadores informales en el servicio de carga pesada.

Esperan anuncio de soluciones

El vocero señaló que desde el sector se encuentran abiertos a dialogar con el Ejecutivo y se mantendrán a la expectativa de una respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para analizar la situación y evaluar posibles soluciones antes del inicio de la paralización en las fechas anunciadas.

De no llegar a implementarse el diálogo, se realizaría una paralización nacional que comprometería el servicio de aproximadamente 20.000 camiones y unidades de carga, y contaría con el apoyo de varias bases operativas del país, entre las que se encuentran gremios de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana.