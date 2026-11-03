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Intensas lluvias golpean Máncora y dejan calles anegadas: advierten riesgo de activación de quebradas principalmente en Piura

Las lluvias inundaron vías de Máncora, afectaron zonas comerciales de Chulucanas y activaron quebradas en algunos sectores, mientras el Senamhi emitió una alerta roja por posible incremento de caudales en cinco regiones, con más de 1,2 millones de personas expuestas.

Intensas lluvias en Máncora, Piura, inundaron calles y generaron preocupación por activación de quebradas.
Intensas lluvias en Máncora, Piura, inundaron calles y generaron preocupación por activación de quebradas.Foto: Andina
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Las intensas lluvias registradas el lunes 2 de noviembre inundaron calles y avenidas del distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura. Las precipitaciones, que se prolongaron durante aproximadamente una hora y media, provocaron aniegos en distintas zonas, complicaron el tránsito vehicular y generaron preocupación por el riesgo de activación de quebradas.

Uno de los sectores afectados fue Nuevo Máncora, donde el agua se acumuló en las vías y dificultó el desplazamiento de los vehículos. También se reportaron aniegos en la carretera Panamericana Norte, a la altura del ingreso al balneario. En algunos puntos, el agua mezclada con lodo discurrió por las calles debido a la activación de quebradas.

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Las lluvias continuarán hasta el 6 de noviembre, con riesgos de granizo en la sierra y precipitaciones severas en la costa norte.

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La emergencia también alcanzó los exteriores de la institución educativa Beato Carlos Acutis, donde se formó una laguna por la acumulación de agua. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda desplegó cuatro motobombas para evacuar las aguas acumuladas en la cuenca El Marítimo y conducirlas hacia el mar.

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Las precipitaciones también afectaron a Chulucanas, en la provincia de Morropón. Allí, comerciantes de flores y alimentos que se preparaban para atender a los ciudadanos que acudían al cementerio tuvieron que proteger sus productos de la lluvia. Sin embargo, la fuerza de las precipitaciones desprendió algunos toldos y dejó varios puestos expuestos al agua. Las calles también registraron aniegos.

Las lluvias no se limitaron a Piura. En Huaraz, Áncash, las precipitaciones de moderada intensidad también afectaron las calles. Tumbes volvió a reportar lluvias, mientras que Lima registró lloviznas de menor intensidad que provocaron acumulaciones de agua y complicaciones en algunas vías, como el puente de Habich, en San Martín de Porres, y el puente Atocongo en San Juan de Miraflores.

Senamhi advierte riesgo de activación de quebradas en cinco regiones

Los impactos registrados en Piura coinciden con las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el incremento de las precipitaciones y el riesgo de activación de quebradas. La entidad emitió un aviso de corto plazo con nivel rojo para Áncash, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, el escenario de riesgo comprende a 1.295.299 personas, además de 7.441 instituciones educativas y 1.356 establecimientos de salud. Ante la posibilidad de activaciones, el Senamhi recomendó alejarse de los cauces de las quebradas y de las zonas inundables, así como evitar cruzar vías con acumulación de agua.

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En Piura, las estaciones meteorológicas registraron acumulados de 9,5 milímetros en El Partidor, 8,7 milímetros en Tambogrande y 6,6 milímetros en La Ardilla, según los reportes difundidos por el Senamhi.

La preocupación también se concentra en las quebradas Fernández y Cabo Blanco, en Máncora, identificadas como puntos de riesgo durante anteriores temporadas de lluvias. Los vecinos temen que nuevas precipitaciones incrementen sus caudales y pongan en peligro a las familias que viven cerca de estos cauces.

Lluvias de fuerte intensidad continuarían hasta el 6 de noviembre

El Senamhi mantiene vigente un aviso meteorológico por precipitaciones en la costa y sierra peruana. Para este miércoles 4 de noviembre, prevé lluvias de fuerte intensidad, con una alerta de nivel rojo que se extendería hasta el viernes 6.

En la sierra norte se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

En tanto, para la costa norte se pronostican lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. El aviso también comprende posibles afectaciones en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alejada de las quebradas, evitar las zonas propensas a inundaciones e informarse a través de los canales oficiales ante posibles emergencias.

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