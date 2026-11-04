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Sociedad

Más de 23.000 serumistas se exponen a emergencias de El Niño, pero no reciben ni un sol: presentan demanda al Estado para exigir remuneración y seguro

Una acción popular presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lima busca que el Estado remunere a todos los profesionales del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). Actualmente, casi siete de cada diez plazas no reciben sueldo ni cuentan con seguro de salud.

El fenómeno de El Niño Costero resalta las precarias condiciones laborales de más de 23,000 serumistas en Perú
El fenómeno de El Niño Costero resalta las precarias condiciones laborales de más de 23,000 serumistas en Perú
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El avance de El Niño Costero y el riesgo de emergencias sanitarias vuelven a poner en debate las condiciones en las que trabajan miles de profesionales del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). En el proceso de 2026, más de 23.000 serumistas ocupan plazas sin remuneración, pese a que deben atender a la población en establecimientos de salud de distintas regiones del país.

Ante esta situación, el médico Milton Ramírez, candidato al decanato nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) por la lista Unidad Médica en Acción, y el ciudadano William Enrique Guzmán Ortiz presentaron una demanda de acción popular ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. El recurso exige que todos los profesionales que cumplen el SERUMS reciban una remuneración y cuenten con condiciones de protección adecuadas.

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En el proceso SERUMS 2026 se convocaron 34.358 plazas. De ese total, 23.644 (68,8%) corresponden a plazas equivalentes, en las que los profesionales prestan servicios al Estado hasta por 12 meses sin recibir un sueldo. En contraste, quienes acceden a una plaza remunerada perciben S/6.624 mensuales, pese a que ambos grupos deben aprobar el mismo examen nacional.

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"No es voluntario trabajar gratis cuando el SERUMS es requisito para entrar al sector público, al residentado y a las becas del Estado. La Constitución es clara: nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución", sostuvo Ramírez.

Serumistas afrontarán emergencias de El Niño sin remuneración

La demanda se presenta en un contexto de mayor presión sobre los servicios sanitarios. El comunicado oficial ENFEN N.° 19-2026, del 30 de octubre, mantiene la alerta de El Niño Costero con magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Además, advierte sobre lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la sierra occidental y la costa central, así como caudales elevados en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

En estas zonas, los serumistas forman parte del personal que deberá responder a las emergencias y atender a las poblaciones expuestas a inundaciones y enfermedades asociadas a las lluvias. En Piura, por ejemplo, el dengue ya registra 13.019 casos y nueve fallecidos, cinco de ellos niños, de acuerdo con las cifras consignadas por los promotores de la demanda.

"Cuando llueva en el norte, el primer médico que atenderá en un puesto de salud aislado será, muchas veces, un serumista. Le pedimos que sostenga la emergencia sin sueldo, en establecimientos sin condiciones y por caminos peligrosos. Eso no es solidaridad, es abandono", afirmó Ramírez.

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A los riesgos por las emergencias climáticas se suman las deficiencias de los establecimientos donde cumplen sus funciones. El Colegio Médico del Perú advierte que el 98% de los centros de primer nivel donde trabajan serumistas tiene una capacidad instalada inadecuada y que un tercio carece de servicios básicos. Asimismo, estima que entre uno y cuatro médicos fallecen cada año durante el SERUMS.

Plazas equivalentes no garantizan seguro de salud

La falta de remuneración también afecta la protección sanitaria de los profesionales. Debido a que los serumistas de plazas equivalentes no cuentan con contrato ni sueldo, tampoco tienen acceso a EsSalud. El reglamento únicamente les garantiza un Seguro Contra Accidentes Personales, que no cubre enfermedades.

Esta desprotección ocurre en un escenario de alta incidencia de enfermedades asociadas a las condiciones climáticas y sanitarias. El Perú supera los 83.000 casos de dengue y registra 13.962 contagios de leptospirosis y 50 fallecidos. Además, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

"Un médico que se contagia de dengue o leptospirosis atendiendo a sus pacientes no puede atenderse en EsSalud. Es inaceptable que un profesional de la salud que enferma como consecuencia de su trabajo no tenga garantizada la misma protección que un colega remunerado", cuestionó Ramírez.

El médico sostuvo que los profesionales de las plazas equivalentes asumen los mismos riesgos que sus colegas remunerados, pero no reciben los mismos derechos. Por ello, la acción popular busca que el Estado garantice condiciones laborales y de protección sanitaria para todos los serumistas.

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