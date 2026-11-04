Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Trump pierde y Demócratas toman el Congreso de EE. UU. Ft. Farid Kahhat | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

PRONACEJ activa plan de emergencia ante El Niño y refuerza infraestructura de cuatro centros juveniles

Las intervenciones incluyen mejoras en instalaciones eléctricas, reforzamiento de techos y la renovación de ambientes críticos, así como la provisión de indumentaria de protección para el personal.

PRONACEJ inició plan de contingencia ante eventuales riesgos por El Niño
PRONACEJ inició plan de contingencia ante eventuales riesgos por El NiñoPRONACEJ
Por
google iconLa República en Google

El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) inició trabajos preventivos de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura en cuatro centros juveniles del centro y norte del país, ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Las intervenciones se realizan en los establecimientos de El Tambo, en Huancayo; Miguel Grau, en Piura; José Quiñones Gonzales, en Chiclayo; y el centro juvenil de Trujillo. Estas sedes fueron priorizadas debido a su exposición a posibles emergencias climáticas.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

El director ejecutivo del PRONACEJ, Luis Vega, explicó que las acciones buscan reducir la vulnerabilidad de los establecimientos y garantizar la seguridad de los adolescentes y jóvenes internos, así como de los trabajadores.

LR Focus

"Hemos identificado oportunamente los centros juveniles que necesitan especial atención para invertir en su mantenimiento y reducir su vulnerabilidad, y así garantizar la continuidad de las operaciones del PRONACEJ aun en escenarios climatológicos críticos", señaló.

Puedes ver

San Juan de Lurigancho lidera lista de distritos con mayor riesgo de inundaciones ante El Niño, según Cenepred: Comas y Chorrillos también figuran entre los más expuestos

lr.pe

¿Qué trabajos realizará el PRONACEJ en los centros juveniles?

De acuerdo con la institución, las labores preventivas comprenden el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, el reforzamiento de techos, coberturas y cercos perimétricos, además de la renovación de ambientes que requieren atención prioritaria.

También se contempla la adquisición de indumentaria de protección para facilitar la respuesta del personal ante posibles emergencias.

Con estas medidas, el organismo busca salvaguardar a más de 500 internos y a los trabajadores de los establecimientos intervenidos, además de reducir la posibilidad de que las condiciones climáticas afecten el funcionamiento de los centros juveniles.

Plan de contingencia contempla respuesta durante las primeras 72 horas

En paralelo a los trabajos de infraestructura, el PRONACEJ viene implementando un plan de prevención y respuesta inmediata ante desastres naturales para los nueve Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) del país.

El protocolo incluye la realización de simulacros, la identificación de zonas seguras y rutas de evacuación, así como la disposición del personal de seguridad necesario. También considera la previsión de recursos esenciales, como reservas de agua y grupos electrógenos, para mantener las condiciones básicas de atención ante una eventual interrupción de los servicios.

Durante una reunión de planificación y supervisión, Luis Vega destacó la importancia de identificar espacios alternativos a los que puedan ser trasladados los internos en caso de una emergencia. Asimismo, señaló que será necesario coordinar con instituciones públicas, privadas, la Policía Nacional y otros organismos competentes para ejecutar las medidas.

El plan busca garantizar una capacidad de respuesta inicial de entre 48 y 72 horas, incluso en escenarios extremos, mientras se concreta la llegada de apoyo externo. Para ello, se deberán asegurar los recursos, el personal y las condiciones logísticas necesarias para atender las primeras horas de una eventual emergencia.

De esta manera, el PRONACEJ busca fortalecer la preparación de sus nueve establecimientos frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño y evitar que las lluvias intensas comprometan la integridad de los jóvenes internos y del personal.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PRONACEJ activa plan de emergencia ante El Niño y refuerza infraestructura de cuatro centros juveniles

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Video de perrito que alerta a joven antes de que el techo de una edificación se desplome sobre ella no corresponde a un suceso real: fue generado con IA

Sociedad

Tráfico en Lima: accidente en la Panamericana Norte genera congestión y desvíos del Metropolitano

Mujer pide ayuda con palabras clave y es rescatada de agresión en playa La Pampilla en Miraflores

Lluvias intensas en Tumbes activan seis quebradas y dejan varios poblados aislados en San Jacinto

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”