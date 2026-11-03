Universitario vs Sport Boys EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El partido pendiente por la jornada 14 del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Sport Boys se llevará a cabo en el estadio Monumental.

Universitario vs Sport Boys EN VIVO juegan HOY miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria por 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo, el elenco crema recibirá a Sport Boys en el duelo pendiente por la fecha 14 del Clausura. El cuadro rosado llega a este duelo tras obtener un triunfazo por 1-0 ante Cusco FC en calidad de visita. Este duelo será de suma importancia para ambos debido a que Universitario buscará volver al primer lugar, mientras que los chalacos sueñan con la clasificación a un torneo internacional.

Horarios por país del partido Universitario vs Sport Boys

El duelo entre Universitario y Sport Boys se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (jueves 5/11)

Canal para ver Universitario vs Sport Boys

El partido entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Universitario vs Sport Boys

Universitario y Sport Boys se enfrentarán en el estadio Monumental. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

Alineaciones Universitario vs Sport Boys: posibles formaciones

Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Calcaterra, Inga; Flores; Lapadula y Valera.

Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Calcaterra, Inga; Flores; Lapadula y Valera. Sport Boys: Melián; Saba, Zambrano, Riojas, Llontop; Mora, Illanes; Urruti, Cueva, Alarcón y Erustes.

Pronóstico de Universitario vs Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sport Boys.

Betsson: gana Universitario (1,33), empate (4,65), gana Sport Boys (8,90)

Betano: gana Universitario (1,32), empate (5,10), gana Sport Boys (9,75)

Caliente: gana Universitario (1,30), empate (5,25), gana Sport Boys (11,00)

Bet365: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Sport Boys (11,00)

1XBet: gana Universitario (1,34), empate (4,75), gana Sport Boys (8,15)

Doradobet: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Sport Boys (12,00).

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