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Deportes

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: hora y canal del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido pendiente por la jornada 14 del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Sport Boys se llevará a cabo en el estadio Monumental.

Universitario y Sport Boys se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario/Sport Boys/composición LR
Universitario y Sport Boys se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Universitario/Sport Boys/composición LR
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Universitario vs Sport Boys EN VIVO juegan HOY miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria por 3-1 ante Atlético Grau en Trujillo, el elenco crema recibirá a Sport Boys en el duelo pendiente por la fecha 14 del Clausura. El cuadro rosado llega a este duelo tras obtener un triunfazo por 1-0 ante Cusco FC en calidad de visita. Este duelo será de suma importancia para ambos debido a que Universitario buscará volver al primer lugar, mientras que los chalacos sueñan con la clasificación a un torneo internacional.

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Horarios por país del partido Universitario vs Sport Boys

El duelo entre Universitario y Sport Boys se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (jueves 5/11)

Canal para ver Universitario vs Sport Boys

El partido entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Universitario vs Sport Boys

Universitario y Sport Boys se enfrentarán en el estadio Monumental. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

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Alineaciones Universitario vs Sport Boys: posibles formaciones

  • Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Calcaterra, Inga; Flores; Lapadula y Valera.
  • Sport Boys: Melián; Saba, Zambrano, Riojas, Llontop; Mora, Illanes; Urruti, Cueva, Alarcón y Erustes.

Pronóstico de Universitario vs Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Sport Boys.

  • Betsson: gana Universitario (1,33), empate (4,65), gana Sport Boys (8,90)
  • Betano: gana Universitario (1,32), empate (5,10), gana Sport Boys (9,75)
  • Caliente: gana Universitario (1,30), empate (5,25), gana Sport Boys (11,00)
  • Bet365: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Sport Boys (11,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,34), empate (4,75), gana Sport Boys (8,15)
  • Doradobet: gana Universitario (1,27), empate (5,00), gana Sport Boys (12,00).

Últimos partidos de Universitario

  • Atlético Grau 1-3 Universitario | 1.11.26
  • Universitario 3-0 Juan Pablo II | 24.10.26
  • Alianza Atlético 1-4 Universitario | 18.10.26
  • Universitario 2-2 Melgar | 10.10.26
  • Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario | 19.09.26

Últimos partidos de Sport Boys

  • Cusco FC 0-1 Sport Boys | 1.11.26
  • Sport Boys 4-2 FC Cajamarca | 25.10.26
  • Juan Pablo II 2-0 Sport Boys | 17.10.26
  • Sport Boys 1-3 Alianza Atlético | 11.10.26
  • Alianza Atlético 3-0 Sport Boys | 6.10.26

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