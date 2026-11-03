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Mensaje para el abogado de Magaly Medina: “Fernando Ugaz, el próximo muerto eres tú”

Los chats intimidatorios contra el letrado alcanzan a su esposa y a sus hijos. Y contienen las direcciones de sus domicilios, las placas de los vehículos en los que se desplazan y otros datos íntimos. Ya está identificada la persona que pidió las imágenes de Magaly Medina captadas por una cámara municipal y que luego usó Jefferson Farfán.

Los mensajes recibidos por Magaly Medina y su abogado Fernando Ugaz contienen referencias al proceso judicial que mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán. Foto: composición LR
Los mensajes recibidos por Magaly Medina y su abogado Fernando Ugaz contienen referencias al proceso judicial que mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán. Foto: composición LR
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"Fernando Ugaz Zegarra (el) próximo muerto eres tú", se lee en uno de los mensajes amenazantes y extorsivos que recibió el abogado defensor de la periodista Magaly Medina Vela.

Las comunicaciones fueron recibidas por Fernando Ugaz al mismo tiempo que por la mensajería por WhatsApp de Magaly Medina también llegaban otros de la misma índole, relacionados con el caso judicial que el ex futbolista Jefferson Farfán Guadalupe interpuso contra la conductora de 'Magaly TV, La Firme', como informó La República.

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Como en el caso de Medina, los mensajes dirigidos a Fernando Ugaz no solo contienen agravios personales sino amenazas de muerte contra miembros de su familia, su esposa e hijos, deslizando información sobre sus movimientos para dar a entender que son vigilados.

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Mencionan los nombres completos de la cónyuge del letrado, del departamento donde reside y el modelo y la placa del vehículo en el que se moviliza. Es una forma clásica de intimidación de los extorsionadores para aterrorizar a sus víctimas, haciéndolas vulnerables a cualquier ataque.

El mensaje dice:

"Ya tenemos todo tu marcaje (seguimiento), meteremos una bomba en tu carrito Mitsubishi BCK593 о una granada hoy en Geranios Lince 250 o Surco Olguin 235 en tu deра 101, en tu cama cacharemos a tu mujer y a tus hijos, rico carne blanca. Eso te pasa por salton y se nota que te cagas de miedo ctm por que sabes quienes somos ctm y la policía me llega al pincho porque también la tenemos comprado".

Para azuzar el miedo, los remitentes mencionan a organizaciones criminales. Dice el mensaje:

"Fernando Ugaz, el próximo eres tú. Firman los demonios del barrio, gatilleros de la noche, los Deza de puente piedra, los injertos del cono norte, la jauría, carro azul, los Gallegos, los tenebrosos de chuquitanta".

El abogado Fernando Ugaz recibió amenazas de muerte que incluyen referencias a los movimientos y datos personales de sus familiares. Foto: La República

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"Vamos a joder a tu hijo y a tu abogado"

Un segundo mensaje llegó el martes 15 de septiembre, cuatro días después de que Ugaz declarara en el programa 'Ocurre Ahora' sobre los WhatsApp que recibían Magaly Medina y él mismo.

Los WhatsApp extorsivos fueron remitidos desde diferentes números de teléfono, con el evidente propósito de evitar que las autoridades dieran con los autores, pero todos los contenidos comparten el mismo propósito: amedrentar al abogado Fernando Ugaz Zegarra por defender a Magaly Medina en el pleito judicial con Jefferson Farfán, quien logró una condena contra la presentadora por el delito de violación a la intimidad agravada.

Se le sancionó a Medina con 138 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y el pago de una reparación civil de S/300 mil a favor de Farfán.

Los mensajes se refieren a la disputa judicial:

"Señora Magaly, mi tío Guisasola (Roberto Guizasola La Rosa, ex jugador de fútbol, amigo de Farfán y compañero del podcast de este) y (Jefferson) Farfán se quieren echar grasa se creen pendejos, ellos nos daban monedas para nuestro vacilón, (querían) que la jodamos a usted con 8.0, a su hijo, a su abogado y a su esposo".

El autor o los autores de los mensajes por WhatsApp alardean de sus contactos en instituciones como la policía y la fiscalía, y se habla de denunciar a Medina por nuevos delitos e involucrar a otros personajes.

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"Esos tienen policías y fiscales"

Dice el mensaje:

"Esos tienen tombos en su planilla y bogas (abogados) con fiscales que están en la huevada y la pomada (cuestión) de aquí (es que) la van a denunciar por calumnia y difamación, ya se la canté mi tía (Medina). Y si les salía el tiro por la culata habían encausado al yerno de la Melisa Klug, un blanquito de Canta Callao pero el muchacho le paró los caballos al negro Jeferson (Farfán) y al negro Gizasola que es el marido de una de las hijas de la tía Melisa (Klug)".

Estos mensajes forman parte de los hechos que la defensa de Magaly Medina busca esclarecer como parte de la investigación fiscal abierta contra Jefferson Farfán por los presuntos delitos de extorsión, acoso y marcaje o reglaje, en agravio de la periodista.

Como parte de las nuevas medidas tomadas por Fernando Ugaz, el lunes 26 de octubre el letrado presentó una solicitud ante el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, a cargo del fiscal Joel Calle Valer. Le requirió nuevas diligencias para identificar a los responsables de las amenazas y determinar cómo se obtuvo y difundió información personal y registros audiovisuales de Medina.

Fernando Ugaz solicitó que Roberto Guizasola, Melissa Klug y Yonathan Saavedra sean convocados para esclarecer aspectos fundamentales de la investigación. Foto: La República

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Yonathan Saavedra es clave

Ugaz también ha solicitado recibir el testimonio de quien sería el mejor amigo de Jefferson Farfán, Roberto Guizasola La Rosa. La defensa de Medina considera necesario que explique por qué su apellido aparece mencionado en los mensajes del 15 de septiembre, en los que el remitente afirma que tanto Gizasola como Farfán probablemente entregaron el dinero para financiar los actos de hostigamiento contra su defendida.

Otra declaración que ha pedido Ugaz es la de la exesposa de Farfán, Melissa Klug Orbegozo, con la finalidad de esclarecer a quién se refiere el remitente cuando menciona a un supuesto yerno suyo.

Además, el abogado Ugaz espera que se reciba el testimonio de Yonathan Saavedra Perales. Según la documentación municipal del distrito de Santiago de Surco, Saavedra acudió el jueves 16 de abril de 2026 al Centro de Monitoreo C4-Alerta Surco, donde solicitó y recibió copias de las grabaciones de videovigilancia correspondientes al miércoles 8 de abril de este año, periodo en el que Magaly Medina realizaba trabajo comunitario como parte de su sentencia.

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La lista de testigos

Según la defensa de Magaly Medina, la Municipalidad de Santiago de Surco informó que Saavedra solicitó visualizar las imágenes de ese día alegando la pérdida de sus pertenencias relacionadas con el vehículo de placa BWS-579, el mismo que es utilizado por Magaly Medina.

Estos mismos registros audiovisuales presuntamente coinciden con las imágenes incorporadas por Jefferson Farfán en una solicitud judicial de revocatoria de pena, y con lo que fue difundido en redes sociales.

De esta forma, se busca conocer quiénes tuvieron acceso al material de las cámaras de vigilancia y si existió alguna autorización para utilizarlo en procedimientos judiciales o en programas televisivos.

La información permitirá reconstruir la ruta que siguieron las imágenes, desde su obtención en el centro de monitoreo hasta su eventual llegada a manos del entorno de Farfán.

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