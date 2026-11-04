Luis Dyer sobre emergencia por dengue: “No queremos que los hospitales colapsen por temas menores”

El ministro de Salud, Luis Dyer, calificó de tema menor la atención de dengue durante su visita de inspección a un hospital de campaña ante el fenómeno de El Niño en Piura. Dyer mostraba a la prensa los avances en dicho nosocomio, cuando pidió a la población no hacer colapsar los centros de atención médica. Tras esto, el titular de la cartera se rectificó y comentó que no considera al dengue como un tema menor.

"Lo que no queremos es que los hospitales colapsen por temas menores, de acuerdo? Es decir, digamos por un tema de dengue... No es que sea menor el dengue, pero el tratamiento se puede hacer acá, o el tema de la epífisis o inclusive el golpe de calor también es otro tema", comentó.

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Como ejemplo, Dyer mencionó el caso de un adolescente de 15 años con apendicitis que podría no encontrar una cama disponible si los hospitales estuvieran saturados. Por ello, insistió en que los pacientes acudan a los centros habilitados para recibir atención según sus necesidades.

Aumentan los contagios y las muertes de niños por dengue en el norte del país

El Perú acumuló más de 83.000 casos de dengue hasta el 28 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud. Los contagios aumentaron durante las últimas cuatro semanas y el mayor incremento se concentró en el norte del país. La Libertad encabezó el registro nacional, con más de 16.000 infecciones.

La emergencia también golpea a la población infantil. De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, hasta el 24 de octubre fallecieron 23 niños de entre 0 y 11 años por dengue: siete más que en todo 2025 y cinco más que en 2024. En ese grupo etario se reportó 16.224 contagios, casi el doble de los registrados durante el año pasado.

El serotipo 3 del virus, que se ha extendido a casi todas las regiones, aumenta la preocupación de los especialistas porque gran parte de la población no tiene inmunidad frente a él. En Piura, el asesor del Colegio Médico señaló que el 99% de las muestras en las que se identificó el serotipo correspondió a esta variante. Las lluvias y el agua acumulada por el posible impacto de El Niño también favorecen los criaderos del mosquito transmisor.