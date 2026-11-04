Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Luis Dyer sobre emergencia por dengue: “No queremos que los hospitales colapsen por temas menores”

El ministro de Salud inspeccionó las instalaciones del hospital de campaña que se implementa en Piura ante el fenómeno El Niño. Durante su explicación sobre los servicios que ofrecerá, calificó inicialmente como «temas menores» las atenciones por enfermedades como el dengue, pero luego se rectificó y aclaró que no consideraba menor su gravedad.

Ministro de Salud visitó hospital de campaña en Piura. Foto: Minsa
Ministro de Salud visitó hospital de campaña en Piura. Foto: Minsa
Por
google iconLa República en Google

El ministro de Salud, Luis Dyer, calificó de tema menor la atención de dengue durante su visita de inspección a un hospital de campaña ante el fenómeno de El Niño en Piura. Dyer mostraba a la prensa los avances en dicho nosocomio, cuando pidió a la población no hacer colapsar los centros de atención médica. Tras esto, el titular de la cartera se rectificó y comentó que no considera al dengue como un tema menor.

"Lo que no queremos es que los hospitales colapsen por temas menores, de acuerdo? Es decir, digamos por un tema de dengue... No es que sea menor el dengue, pero el tratamiento se puede hacer acá, o el tema de la epífisis o inclusive el golpe de calor también es otro tema", comentó.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Como ejemplo, Dyer mencionó el caso de un adolescente de 15 años con apendicitis que podría no encontrar una cama disponible si los hospitales estuvieran saturados. Por ello, insistió en que los pacientes acudan a los centros habilitados para recibir atención según sus necesidades.

LR Focus
Puedes ver

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

lr.pe

Aumentan los contagios y las muertes de niños por dengue en el norte del país

El Perú acumuló más de 83.000 casos de dengue hasta el 28 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud. Los contagios aumentaron durante las últimas cuatro semanas y el mayor incremento se concentró en el norte del país. La Libertad encabezó el registro nacional, con más de 16.000 infecciones.

La emergencia también golpea a la población infantil. De acuerdo con la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, hasta el 24 de octubre fallecieron 23 niños de entre 0 y 11 años por dengue: siete más que en todo 2025 y cinco más que en 2024. En ese grupo etario se reportó 16.224 contagios, casi el doble de los registrados durante el año pasado.

El serotipo 3 del virus, que se ha extendido a casi todas las regiones, aumenta la preocupación de los especialistas porque gran parte de la población no tiene inmunidad frente a él. En Piura, el asesor del Colegio Médico señaló que el 99% de las muestras en las que se identificó el serotipo correspondió a esta variante. Las lluvias y el agua acumulada por el posible impacto de El Niño también favorecen los criaderos del mosquito transmisor.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Dyer sobre emergencia por dengue: “No queremos que los hospitales colapsen por temas menores”

Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Recibiste una carta del USCIS sobre tus antecedentes? Esto es lo que debes hacer

Alfredo Alcalde: “Yo no puedo explicar mi pintura sin la gente”

Política

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Puno: Rubén Quispe Capajaña gana sorteo con moneda y se convierte en virtual alcalde de Conima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Dyer sobre emergencia por dengue: “No queremos que los hospitales colapsen por temas menores”

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"