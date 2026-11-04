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El Niño podría duplicar o triplicar el precio del limón y elevar el costo de otros alimentos en 2027

El fenómeno climático amenaza con reducir la producción agrícola y presionar el precio de productos de consumo habitual. A este escenario se suma el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, lo que añadiría presión al gasto de las familias.

Las condiciones asociadas al FEN podrían reducir la oferta agrícola y pesquera, en un contexto de mayores costos de producción y transporte.
Las condiciones asociadas al FEN podrían reducir la oferta agrícola y pesquera, en un contexto de mayores costos de producción y transporte.Composición LR/IA
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El precio del limón podría duplicarse o triplicarse durante 2027 si el fenómeno El Niño reduce su producción, advirtió Augusto Rodríguez, vicepresidente de Inversiones de RIMAC, en entrevista con La República. El especialista alertó que el encarecimiento de este producto sería parte de una presión más amplia sobre los alimentos, en un escenario de alteraciones climáticas y mayores costos para los productores.

Al revisar el comportamiento de los precios durante los episodios de El Niño de 2017 y 2023, Rodríguez señaló que las mayores presiones inflacionarias suelen concentrarse alrededor de marzo. Además del limón, mencionó a la cebolla, el pollo y los huevos entre los productos que podrían registrar incrementos.

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En el caso del pollo, explicó que sus variaciones de precio suelen ser menores que las de otros alimentos. Sin embargo, su importante participación en la canasta de consumo hace que incluso un aumento moderado tenga repercusiones en el gasto de los hogares.

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Petróleo subió más de 70% en el año y presiona los costos

El impacto de El Niño coincidiría con el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes, dos factores que elevan los costos de producción y transporte de los alimentos. Rodríguez advirtió que el conflicto en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo en más de 70% en lo que va del año y que no observa señales de una reversión cercana.

A ello se suman las dificultades en el suministro de fertilizantes por el cierre del estrecho de Ormuz. Este escenario puede encarecer los insumos utilizados por los productores agrícolas y trasladar mayores costos a los precios finales.

El especialista advirtió que las alteraciones climáticas podrían afectar la disponibilidad de algunos alimentos y, al mismo tiempo, elevar los precios de otros productos por las dificultades de transporte, comercialización y abastecimiento.

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Primer semestre de 2027 concentraría el mayor impacto en las familias

El encarecimiento de los alimentos podría coincidir con dificultades para generar ingresos si El Niño interrumpe actividades productivas y comerciales. Rodríguez advirtió que el fenómeno también podría elevar el desempleo, por lo que algunas familias tendrían que afrontar simultáneamente precios más altos y menores ingresos.

El impacto sería más severo entre los hogares vulnerables, que cuentan con menos margen para absorber el aumento del costo de los alimentos. El especialista señaló que las consecuencias dependerán de la actividad económica y de la zona del país.

En la costa norte, desde Tumbes hasta Lambayeque, los sectores pesquero, agrícola y agroindustrial estarían entre los más expuestos, con posibles efectos temporales sobre la producción y el empleo. En el sur, el riesgo estaría asociado a una eventual falta de lluvias, que afectaría la agricultura y el autoconsumo.

Rodríguez estimó que los efectos más fuertes del fenómeno se concentrarían durante el primer semestre de 2027. Una recuperación podría darse en la segunda mitad del año, aunque dependerá de la intensidad y duración de El Niño.

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Pescados y verduras subieron más de 23% en Lima durante octubre

Las presiones sobre los alimentos ya se reflejan en algunos productos. En octubre, los precios de pescados y mariscos en Lima Metropolitana acumularon un aumento interanual de 23,30%, mientras que las hortalizas, legumbres y tubérculos subieron 23,33%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Rodríguez vinculó el incremento de los productos hidrobiológicos con los oleajes anómalos y las variaciones de la temperatura del mar, que afectan la disponibilidad de recursos pesqueros. Entre los alimentos que registraron aumentos también mencionó las arvejas, el choclo y las zanahorias.

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