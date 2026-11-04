Es falso que candidato de Alianza para el Progreso a gobernador regional de Tacna lidere intención de voto con 81%

LO FALSO:

Candidato de Alianza para el Progreso a gobernador regional de Tacna lidera intención de voto con 81%.

LO VERDADERO:

El estudio no identifica al responsable de su elaboración ni presenta información requerida por el JNE. Por tanto, no cuenta con validez.

En el contexto previo a la Segunda Elección Regional que se realizará el 6 de diciembre, se difundió en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto en Tacna para la elección de su próximo gobernador regional. Según esta, Mario Ruiz, de Alianza para el Progreso, lidera las preferencias con el 81%, seguido de Walter Anchapuri, de Ahora Nación, con el 14%. El 5% restante corresponde a personas que no saben o no opinan.

Estudio viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida a la encuesta. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En la publicación se indica que la fuente es “Sondeo Regional Noviembre 2026”. Si esta denominación corresponde a su autor, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que reúne a las personas naturales y jurídicas habilitadas para realizar y difundir encuestas electorales.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

Asimismo, aunque se incluyen datos como el tamaño de la muestra y las fechas de realización del estudio, no se presenta una ficha técnica completa, como exige el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Entre los datos que se omiten se encuentran el nivel de confianza, el margen de error, la fuente de financiamiento, los objetivos de la investigación y el nivel de representación de la muestra, entre otros.

Información requerida por el JNE en una ficha técnica. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, si “Sondeo Regional Noviembre 2026” solo hiciera referencia a que es un sondeo publicado en dicho mes, también se encontrarían inconsistencias, pues en el mismo material se presentan los resultados como una encuesta, pese a que el JNE distingue ambos términos.

El estudio es presentado como encuesta y sondeo al mismo tiempo. Foto: Facebook

Diferencia entre encuesta y sondeo según el JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Además, se omite la advertencia obligatoria que deben incluir los sondeos, establecida en el artículo 27 del ya mencionado reglamento electoral: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”.

En síntesis, la publicación no proporciona información suficiente para verificar el origen del estudio ni el cumplimiento de los requisitos establecidos por el JNE. Por tanto, sus resultados no pueden considerarse válidos como referencia de la intención de voto en Tacna para la próxima contienda electoral.

Conclusión

En redes sociales se ha difundido un estudio de intención de voto para la elección del próximo gobernador regional de Tacna, en el que se atribuye el 81% de las preferencias a Mario Ruiz, candidato de Alianza para el Progreso. Sin embargo, la publicación no identifica a su autor ni presenta una ficha técnica completa o las respectivas advertencias exigidas por el JNE, por lo que no cuenta con validez.