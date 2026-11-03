Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los partidos de la UEFA Champions League.

Manchester City, Real Madrid y Universitario juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Manchester City/Real Madrid/Universitario/composición LR
Manchester City, Real Madrid y Universitario juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Manchester City/Real Madrid/Universitario/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos del miércoles 4 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los partidos en la Champions League. Entre los duelos destacados de hoy figuran AEK vs Real Madrid, Borussia Dortmund contra Real Betis y Leipzig ante Manchester City. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En el Torneo Clausura, se completará un duelo pendiente por la jornada 14: Universitario vs Sport Boys. De igual forma, habrá acción en el continente europeo con la continuación de la cuarta jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Puedes ver

Daniela Bulaich expresó su preocupación por las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley: “Es muy difícil jugar sin videocheck”

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Universitario vs Sport Boys
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Champions League HOY

  • AEK vs Real Madrid
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Fenerbahce vs Liverpool
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Borussia Dortmund vs Real Betis
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Lens vs Como
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Oporto vs Napoli
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSV vs Club Brujas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Leipzig vs Manchester City
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Slavia Praga vs Arsenal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Viking vs Sabah FC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Europa League HOY

  • Stade Rennais vs Olympiacos
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Athletico-PR vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Flamengo vs Gremio
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Botafogo vs Atlético-MG
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TV Globo
  • Sao Paulo vs Corinthians
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: SporTV

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs AEK Athens EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy UEFA Champions League 2026-27

La Casa de la Literatura Peruana y Ricardo Vásquez Kunze

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 4 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Deportes

Real Madrid vs AEK Athens EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy UEFA Champions League 2026-27

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Melgarejo tras su polémica expulsión en Matute: "Pido disculpas a la gente de Alianza Lima"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

JNJ destituye a fiscal del caso de los árbitros de Odebrecht: pidió prisión contra Kundmüller, Cantuarias y Abanto