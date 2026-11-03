Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los partidos de la UEFA Champions League.
Los partidos del miércoles 4 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los partidos en la Champions League. Entre los duelos destacados de hoy figuran AEK vs Real Madrid, Borussia Dortmund contra Real Betis y Leipzig ante Manchester City. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
En el Torneo Clausura, se completará un duelo pendiente por la jornada 14: Universitario vs Sport Boys. De igual forma, habrá acción en el continente europeo con la continuación de la cuarta jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Universitario vs Sport Boys
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Champions League HOY
- AEK vs Real Madrid
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Fenerbahce vs Liverpool
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Borussia Dortmund vs Real Betis
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Lens vs Como
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Oporto vs Napoli
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSV vs Club Brujas
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Leipzig vs Manchester City
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Slavia Praga vs Arsenal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Viking vs Sabah FC
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Europa League HOY
- Stade Rennais vs Olympiacos
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Athletico-PR vs Vasco da Gama
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Flamengo vs Gremio
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: SporTV
- Botafogo vs Atlético-MG
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TV Globo
- Sao Paulo vs Corinthians
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: SporTV