Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los partidos de la UEFA Champions League.

Los partidos del miércoles 4 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, y de los partidos en la Champions League. Entre los duelos destacados de hoy figuran AEK vs Real Madrid, Borussia Dortmund contra Real Betis y Leipzig ante Manchester City. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En el Torneo Clausura, se completará un duelo pendiente por la jornada 14: Universitario vs Sport Boys. De igual forma, habrá acción en el continente europeo con la continuación de la cuarta jornada en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Universitario vs Sport Boys

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Champions League HOY

AEK vs Real Madrid

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Fenerbahce vs Liverpool

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Borussia Dortmund vs Real Betis

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Lens vs Como

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Oporto vs Napoli

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

PSV vs Club Brujas

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Leipzig vs Manchester City

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Slavia Praga vs Arsenal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Viking vs Sabah FC

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Europa League HOY

Stade Rennais vs Olympiacos

Hora: 10.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY