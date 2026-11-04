San Juan de Lurigancho lidera lista de distritos con mayor riesgo de inundaciones ante El Niño, según Cenepred: Comas y Chorrillos también figuran entre los más expuestos El estudio revela que San Juan de Lurigancho concentra el 19 % de la población vulnerable, con 115,756 personas afectadas, 51 instituciones educativas y seis establecimientos de salud expuestos a inundaciones.

Lima Metropolitana y el Callao están en alerta por el riesgo de inundaciones ante la posible llegada del Fenómeno El Niño Costero extraordinario durante el verano de 2027.

Lima Metropolitana y el Callao están en alerta por el riesgo de inundaciones ante la posible llegada del Fenómeno El Niño Costero extraordinario durante el verano de 2027. Foto: composición LR

El riesgo de inundaciones ante la posible llegada de un Fenómeno El Niño Costero extraordinario durante el verano de 2027 mantiene en alerta a Lima Metropolitana y el Callao. Un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), elaborado a través del sector Defensa, identificó que 609.586 habitantes y 225.527 viviendas se encuentran en riesgo muy alto frente a posibles desbordes y acumulaciones de agua.

La evaluación comprende 50 distritos de la capital, donde también se identificaron infraestructuras viales, puentes, centros de salud e instituciones educativas expuestos a inundaciones. Sin embargo, un total de ocho jurisdicciones presentan categoría de vulnerabilidad extrema, entre las cuales San Juan de Lurigancho registra el mayor nivel de afectación.

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San Juan de Lurigancho concentra el 19% de la población en riesgo muy alto de inundaciones

Entre los distritos evaluados en el “Estudio de Escenario de Riesgo por Inundaciones en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco del Fenómeno El Niño 2026 – 2027”, San Juan de Lurigancho registra la mayor cantidad de habitantes en riesgo muy alto, con un total de 115.756 personas. Esta cifra representa el 19 % del total identificado en esa categoría.

Además, dicha jurisdicción presenta 51 instituciones educativas y seis establecimientos de salud expuestos a este nivel de riesgo. La relación de distritos con mayor población vulnerable continúa con:

Puente Piedra: 58.807 habitantes.

Santiago de Surco: 32.632 habitantes.

Comas: 30.918 habitantes.

San Juan de Miraflores: 26.377 habitantes.

Chorrillos: 26.286 habitantes.

Ate: 24.960 habitantes.

Callao: 23.973 habitantes.

Accesos al aeropuerto Jorge Chávez y principales avenidas de Lima están expuestos a inundaciones

La infraestructura vial también forma parte de los puntos identificados en la evaluación. De los 34 pasos a desnivel y bypass examinados, 21 presentan antecedentes de aniegos, lo que equivale al 61,8 %. Estas acumulaciones de agua de lluvia, que se producen cuando el drenaje resulta insuficiente, pueden interrumpir la circulación vehicular.

Entre las estructuras con registros de aniegos figuran las ubicadas en las avenidas Javier Prado, Arequipa, Brasil, 28 de Julio y México. También aparecen la Vía Expresa Línea Amarilla y el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.