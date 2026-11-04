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Mujer pide ayuda con palabras clave y es rescatada de agresión en playa La Pampilla en Miraflores

El agresor, quien estaba en estado de ebriedad, fue detenido y llevado a la Comisaría de Miraflores. La Municipalidad destacó la capacitación de los operadores en la identificación de amenazas y el uso de cámaras de seguridad.

La mujer pidió ayuda usando un gesto que fue detectado por la Municipalidad de Miraflores
La mujer pidió ayuda usando un gesto que fue detectado por la Municipalidad de Miraflores
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Una mujer que era víctima de agresión en la playa La Pampilla, en Miraflores, fue rescatada por agentes de Serenazgo luego de comunicarse con la Central Alerta Miraflores y solicitar ayuda mediante palabras clave para evitar que su agresor sospechara de la llamada.

El hecho ocurrió el 3 de noviembre. Según informó la Municipalidad de Miraflores, la operadora que recibió la comunicación identificó oportunamente las señales de auxilio de la joven y activó los protocolos de emergencia para ubicarla y enviar personal de Serenazgo hasta el lugar.

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Gracias al seguimiento realizado desde la central y al apoyo de las cámaras de videovigilancia del distrito, los serenos lograron localizar a la mujer y brindarle asistencia.

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En tanto, el presunto agresor, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, fue intervenido y trasladado a la Comisaría de Miraflores para las diligencias correspondientes. La víctima también acudió a las autoridades policiales para presentar la denuncia.

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Capacitación permitió identificar pedido de auxilio

La comuna destacó que la capacitación constante de los operadores de la Central Alerta Miraflores permitió reconocer el mensaje encubierto y actuar sin poner en mayor riesgo a la víctima. Asimismo, resaltó la intervención del personal de Serenazgo y la coordinación para atender la emergencia.

La municipalidad señaló que el distrito cuenta con 1.417 cámaras de seguridad con inteligencia artificial, además de personal capacitado para responder ante situaciones de riesgo.

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