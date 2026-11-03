Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 4 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este miércoles 4 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el último sismo de este miércoles 4 de noviembre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los reportes oficiales sobre el movimiento telúrico del Instituto Geofísico del Perú (IGP).