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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes pelean por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal luchan por el primer lugar del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Cada vez falta menos para que culmine la Liga 1 2026. Este sábado arranca la fecha 15 del Torneo Clausura con grandes enfrentamientos. En el inicio de la jornada, Alianza Atlético recibe a Juan Pablo II, quien buscará un triunfo para ubicarse en los primeros lugares de la tabla. El domingo, Cusco FC enfrentará a Sport Boys, mientras que Universitario jugará ante Atlético Grau en Trujillo.

El lunes por la mañana, Sport Huancayo y Melgar se verán las caras en un partidazo. Más tarde, Sporting Cristal recibirá a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo, con el objetivo de mantenerse como líder del Clausura. Por la noche, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute, en lo que será el último partido de la jornada.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sporting Cristal14+1228
2Sport Huancayo14+628
3Universitario13+927
4Melgar14+1025
5Deportivo Garcilaso14+1125
6Juan Pablo II14+925
7Alianza Lima14+625
8Alianza Atlético14025
9Cusco FC14+624
10Sport Boys13+521
11Atlético Grau14-418
12Cienciano14-217
13Comerciantes Unidos14-114
14Los Chankas14-1612
15FC Cajamarca14-1111
16ADT14-1210
17CD Moquegua14-1210
18UTC*14-140

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima31+2965
2Universitario30+1856
3Melgar31+1954
4Deportivo Garcilaso31+1451
5Cusco FC31+351
6Cienciano31+1050
7Sporting Cristal31+1047
8Alianza Atlético31+246
9Los Chankas31-1246
10Sport Huancayo31-444
11Juan Pablo II31-941
12Sport Boys*30+137
13Comerciantes Unidos31-335
14Atlético Grau31-1034
15ADT*31-1229
16CD Moquegua31-2128
17FC Cajamarca*31-1626
18UTC*31-1913
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sábado 31 de octubre

  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.

Domingo 1 de noviembre

  • CD Moquegua vs Los Chankas | Hora: 11.00 a. m.
  • Cusco FC vs Sport Boys | Hora: 1.15 p. m.
  • Atlético Grau vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.

Lunes 2 de noviembre

  • Sport Huancayo vs Melgar | Hora: 11.00 a. m.
  • UTC vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.15 p. m.
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs ADT | Hora: 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Cienciano | Hora: 8.00 p. m.

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