Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15 Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes pelean por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

Cada vez falta menos para que culmine la Liga 1 2026. Este sábado arranca la fecha 15 del Torneo Clausura con grandes enfrentamientos. En el inicio de la jornada, Alianza Atlético recibe a Juan Pablo II, quien buscará un triunfo para ubicarse en los primeros lugares de la tabla. El domingo, Cusco FC enfrentará a Sport Boys, mientras que Universitario jugará ante Atlético Grau en Trujillo.

El lunes por la mañana, Sport Huancayo y Melgar se verán las caras en un partidazo. Más tarde, Sporting Cristal recibirá a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo, con el objetivo de mantenerse como líder del Clausura. Por la noche, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute, en lo que será el último partido de la jornada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sporting Cristal 14 +12 28 2 Sport Huancayo 14 +6 28 3 Universitario 13 +9 27 4 Melgar 14 +10 25 5 Deportivo Garcilaso 14 +11 25 6 Juan Pablo II 14 +9 25 7 Alianza Lima 14 +6 25 8 Alianza Atlético 14 0 25 9 Cusco FC 14 +6 24 10 Sport Boys 13 +5 21 11 Atlético Grau 14 -4 18 12 Cienciano 14 -2 17 13 Comerciantes Unidos 14 -1 14 14 Los Chankas 14 -16 12 15 FC Cajamarca 14 -11 11 16 ADT 14 -12 10 17 CD Moquegua 14 -12 10 18 UTC* 14 -14 0

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 31 +29 65 2 Universitario 30 +18 56 3 Melgar 31 +19 54 4 Deportivo Garcilaso 31 +14 51 5 Cusco FC 31 +3 51 6 Cienciano 31 +10 50 7 Sporting Cristal 31 +10 47 8 Alianza Atlético 31 +2 46 9 Los Chankas 31 -12 46 10 Sport Huancayo 31 -4 44 11 Juan Pablo II 31 -9 41 12 Sport Boys* 30 +1 37 13 Comerciantes Unidos 31 -3 35 14 Atlético Grau 31 -10 34 15 ADT* 31 -12 29 16 CD Moquegua 31 -21 28 17 FC Cajamarca* 31 -16 26 18 UTC* 31 -19 13

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.

Domingo 1 de noviembre

CD Moquegua vs Los Chankas | Hora: 11.00 a. m.

| Hora: 11.00 a. m. Cusco FC vs Sport Boys | Hora: 1.15 p. m.

| Hora: 1.15 p. m. Atlético Grau vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs Melgar | Hora: 11.00 a. m.

| Hora: 11.00 a. m. UTC vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.15 p. m.

| Hora: 1.15 p. m. Sporting Cristal vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.

Martes 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs ADT | Hora: 3.00 p. m.