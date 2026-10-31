Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y qué clubes pelean por salir de la zona de descenso en el Acumulado.
Cada vez falta menos para que culmine la Liga 1 2026. Este sábado arranca la fecha 15 del Torneo Clausura con grandes enfrentamientos. En el inicio de la jornada, Alianza Atlético recibe a Juan Pablo II, quien buscará un triunfo para ubicarse en los primeros lugares de la tabla. El domingo, Cusco FC enfrentará a Sport Boys, mientras que Universitario jugará ante Atlético Grau en Trujillo.
El lunes por la mañana, Sport Huancayo y Melgar se verán las caras en un partidazo. Más tarde, Sporting Cristal recibirá a FC Cajamarca en el estadio Alberto Gallardo, con el objetivo de mantenerse como líder del Clausura. Por la noche, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute, en lo que será el último partido de la jornada.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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- Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sporting Cristal
|14
|+12
|28
|2
|Sport Huancayo
|14
|+6
|28
|3
|Universitario
|13
|+9
|27
|4
|Melgar
|14
|+10
|25
|5
|Deportivo Garcilaso
|14
|+11
|25
|6
|Juan Pablo II
|14
|+9
|25
|7
|Alianza Lima
|14
|+6
|25
|8
|Alianza Atlético
|14
|0
|25
|9
|Cusco FC
|14
|+6
|24
|10
|Sport Boys
|13
|+5
|21
|11
|Atlético Grau
|14
|-4
|18
|12
|Cienciano
|14
|-2
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|14
|-1
|14
|14
|Los Chankas
|14
|-16
|12
|15
|FC Cajamarca
|14
|-11
|11
|16
|ADT
|14
|-12
|10
|17
|CD Moquegua
|14
|-12
|10
|18
|UTC*
|14
|-14
|0
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|31
|+29
|65
|2
|Universitario
|30
|+18
|56
|3
|Melgar
|31
|+19
|54
|4
|Deportivo Garcilaso
|31
|+14
|51
|5
|Cusco FC
|31
|+3
|51
|6
|Cienciano
|31
|+10
|50
|7
|Sporting Cristal
|31
|+10
|47
|8
|Alianza Atlético
|31
|+2
|46
|9
|Los Chankas
|31
|-12
|46
|10
|Sport Huancayo
|31
|-4
|44
|11
|Juan Pablo II
|31
|-9
|41
|12
|Sport Boys*
|30
|+1
|37
|13
|Comerciantes Unidos
|31
|-3
|35
|14
|Atlético Grau
|31
|-10
|34
|15
|ADT*
|31
|-12
|29
|16
|CD Moquegua
|31
|-21
|28
|17
|FC Cajamarca*
|31
|-16
|26
|18
|UTC*
|31
|-19
|13
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.
Domingo 1 de noviembre
- CD Moquegua vs Los Chankas | Hora: 11.00 a. m.
- Cusco FC vs Sport Boys | Hora: 1.15 p. m.
- Atlético Grau vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
Lunes 2 de noviembre
- Sport Huancayo vs Melgar | Hora: 11.00 a. m.
- UTC vs Deportivo Garcilaso | Hora: 1.15 p. m.
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
Martes 3 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | Hora: 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Cienciano | Hora: 8.00 p. m.