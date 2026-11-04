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Huánuco acata paro total por falta de agua potable: gremios exigen construir una planta de tratamiento

La protesta paralizó el comercio, suspendió las clases y bloqueó vías, entre ellas un tramo de la carretera Central. Los manifestantes también exigen la salida del OTASS, mientras denuncian cobros elevados y deficiencias en el servicio.

Organizaciones sociales y vecinos exigen la construcción de una planta de tratamiento y la salida del OTASS
Organizaciones sociales y vecinos exigen la construcción de una planta de tratamiento y la salida del OTASSFoto: composición LR/difusión
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La ciudad de Huánuco acata un paro total por el desabastecimiento de agua potable, un problema que, según los vecinos, afecta a la población desde hace aproximadamente dos meses. La medida comenzó a las 00.00 horas y reúne a organizaciones sociales, vecinos, colegios profesionales y trabajadores de construcción civil.

La protesta provocó el cierre de comercios, la suspensión de actividades escolares y el bloqueo de vías de comunicación, incluido un tramo de la carretera Central. Los manifestantes exigen la construcción de una planta de tratamiento de agua y la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad que administra los servicios de saneamiento en la zona.

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Policía dispersó a manifestantes con bombas lacrimógenas

La movilización también registró enfrentamientos en los exteriores de la empresa SEDA Huánuco, donde funcionan las instalaciones vinculadas a la administración del OTASS. En ese lugar, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

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Medios locales reportaron que varias personas resultaron afectadas por los agentes químicos. Entre ellas, un joven con síndrome de Down, quien recibió auxilio de los propios policías.

Vecinos denuncian cobros elevados y fallas en el servicio

Además de la falta de agua, los manifestantes cuestionan los cobros por el servicio. Armando Matos, dirigente regional que participó en la movilización, denunció los elevados montos que aparecen en los recibos y cuestionó el cambio de medidores en sectores como Amarilis, Pillco Marca y Huánuco, medida que, según indicó, habría contribuido al incremento de los pagos.

Los manifestantes responsabilizan a SEDA Huánuco y al OTASS por las deficiencias del servicio y exigen la salida de los funcionarios encargados de su administración. Ante la protesta, la empresa dispuso el trabajo remoto para su personal.

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Dirigentes alertan sobre presunta contaminación del agua

Otro representante de los manifestantes afirmó que el agua que llega a los hogares no sería apta para el consumo humano. Según su versión, el sistema de conducción presenta deficiencias y existiría contaminación durante el recorrido del recurso hídrico.

El dirigente también mencionó presuntos problemas de contaminación en la zona de Canchán y cuestionó la falta de proyectos de saneamiento.

Rotura de tubería y turbidez del río Higueras agravan el problema

De acuerdo con información difundida por medios locales, una tubería matriz de aproximadamente 10 pulgadas se habría roto, lo que podría agravar las restricciones del servicio.

A esta situación se suma el aumento de la turbidez del río Higueras, principal fuente de abastecimiento de agua de Huánuco, debido a las lluvias. Esta condición dificulta el tratamiento del recurso. Según la información difundida durante la cobertura, el suministro se habría reducido hasta en un 75% de su capacidad.

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