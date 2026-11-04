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Indecopi: empresas de transporte no pueden cobrar penalidad por postergar o transferir pasajes con 24 horas de aviso

La entidad aclara que si hay demoras o cancelaciones por causas ajenas, los usuarios tienen derecho a reprogramar o solicitar la devolución del dinero.

Indecopi aclara que los pasajeros pueden postergar o transferir sus boletos de viaje nacional sin penalidades, siempre que notifiquen con 24 horas de anticipación.
Indecopi aclara que los pasajeros pueden postergar o transferir sus boletos de viaje nacional sin penalidades, siempre que notifiquen con 24 horas de anticipación.Foto: Indecopi/Composición LR
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Las empresas de transporte terrestre no pueden cobrar penalidades a los pasajeros que soliciten postergar la fecha de un viaje nacional o transferir su boleto a otra persona, siempre que comuniquen su decisión con al menos 24 horas de anticipación. Así lo recordó el Indecopi ante el riesgo de bloqueos de carreteras, huaicos y activación de quebradas que podrían afectar los desplazamientos.

La entidad también precisó que, si una empresa no puede cumplir con el itinerario o registra demoras por causas ajenas a sus operaciones, como eventos climatológicos, los usuarios tienen derecho a recibir información oportuna y solicitar la reprogramación del viaje o la devolución de su dinero, según corresponda. Además, recomendó verificar el estado de las vías antes de salir.

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Indecopi: ¿cómo postergar o transferir pasajes sin pagar penalidades?

Los pasajeros que tengan previsto realizar un viaje nacional pueden solicitar un cambio de fecha o transferir su boleto a otra persona sin asumir penalidades, siempre que informen a la empresa de transporte con un mínimo de 24 horas de anticipación. Esta disposición busca proteger a los usuarios ante posibles dificultades para circular por las carreteras debido a fenómenos naturales.

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El Indecopi recomendó consultar el estado de las vías mediante el visor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), disponible en este ENLACE, además de revisar los canales oficiales de las empresas y elegir compañías autorizadas. Si tienen inconvenientes con el servicio, los consumidores pueden comunicarse con la entidad a través del 224 7777, para Lima y Callao, o el 0800 4 4040, para regiones.

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