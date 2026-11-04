Gas natural en el Perú: ¿qué falta para llegar a más hogares y regiones? El XI Informe del Sector Gas Natural - InfoGas Perú 2026, presentado por Promigas, analizó la expansión del gas natural, la inversión y su aporte a la transición energética.

El gas natural se ha convertido en una fuente importante para el desarrollo energético del Perú. Sin embargo, su acceso todavía enfrenta desafíos vinculados con la infraestructura, la predictibilidad para las inversiones y la cobertura en distintas regiones. Estos temas fueron parte del XI Informe del Sector Gas Natural - InfoGas Perú 2026, presentado por Promigas, que reunió a líderes empresariales y especialistas del sector.

Gas natural: una oportunidad para el desarrollo del Perú

Los participantes destacaron el potencial del gas natural para impulsar el desarrollo, promover la competitividad y acompañar la transición energética. También señalaron que es necesario fortalecer las políticas públicas para ampliar su uso en el país.

“El gas natural es el aliado estratégico para la transición energética del Perú. No se trata solo de energía, sino de desarrollo y bienestar para millones de peruanos”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Aunque la cobertura del gas natural logrado avances significativos en Lima, las regiones con proyectos de masificación en curso aún requieren de mayor impulso y existen zonas que no cuentan con acceso a este servicio. Por ello, ampliar la infraestructura de distribución se mantiene como uno de los principales retos del sector.

“La necesidad urgente de masificar el gas natural es una oportunidad crucial para el desarrollo peruano”, afirmó Juan Martín Castro, gerente general de Promigas.

Inversión e infraestructura: los retos para ampliar su cobertura

Otro de los temas abordados fue la importancia del gas natural en la seguridad energética del Perú. “El gas natural tiene un papel estratégico en el desarrollo del país y debe consolidarse como fuente energética nacional”, sostuvo Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas.

Asimismo, señaló que este recurso puede acompañar la transición energética y requiere respaldo para dar confiabilidad al sistema.

Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y administrativo de Promigas durante su ponencia. Foto: YouTube.

La falta de infraestructura y las condiciones para atraer nuevas inversiones fueron otros de los puntos centrales del encuentro. “Perú tiene el recurso, demanda potencial e inversión privada dispuesta. Falta previsibilidad, transparencia y decisiones regulatorias justas con sustento técnico, por eso, nuevo ciclo político es clave para corregir el rumbo”, afirmó Aquiles Mercado.

Con ello, se destacó la oportunidad que tiene América Latina de fortalecer su mercado energético mediante una mayor integración.

Gas natural y su impacto en los hogares y las industrias

El acceso al gas natural en los hogares puede contribuir a reducir los gastos energéticos, mientras que su disponibilidad para las industrias representa una oportunidad para mejorar la competitividad. Por ende, la expansión del servicio permitiría que más familias y empresas accedan a esta fuente energética.

InfoGas Perú 2026 demostró que el gas natural tiene un papel importante en el desarrollo del país. No obstante, avanzar en su masificación requiere ampliar la infraestructura, brindar predictibilidad a las inversiones y fortalecer las políticas públicas que permitan llevar este recurso a más peruanos.

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