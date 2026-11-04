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El Niño amenaza con reducir hasta 3% los salarios reales y golpear el consumo en 2027

RIMAC advierte que el encarecimiento de los alimentos y los combustibles elevaría la inflación a 5% el próximo año. Las interrupciones de las actividades económicas también podrían reducir los ingresos de los hogares y agravar el impacto sobre el empleo.

El fenómeno climático amenaza la continuidad de las actividades productivas y las operaciones empresariales.
El fenómeno climático amenaza la continuidad de las actividades productivas y las operaciones empresariales.Composición LR/IA
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El fenómeno El Niño podría llevar los salarios reales a terreno negativo, con una afectación de entre 2% y 3% durante 2027, debido al incremento de los precios. Así lo advirtió Augusto Rodríguez, vicepresidente de Inversiones de RIMAC, quien señaló que la inflación alcanzaría alrededor del 5% el próximo año y reduciría la capacidad de compra de los hogares.

"El efecto de inflación se espera que esté al orden del 5% para el año que viene. Entonces, podría haber una afectación sobre salarios reales que pasen a tasa negativa, no necesariamente material, pero seguro que al orden del 2 o 3% por el efecto de inflación", explicó a La República.

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El impacto no se limitaría al encarecimiento del costo de vida. Las lluvias intensas, inundaciones y huaicos también podrían interrumpir las actividades económicas, afectar las operaciones de las empresas y generar desempleo. El economista advirtió que esta combinación tendría consecuencias más severas para los hogares vulnerables.

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"Las familias pueden resentir dos efectos al mismo tiempo. Uno, la pérdida de capacidad adquisitiva por el efecto inflacionario, pero además la pérdida de parte del flujo de generación de ingresos", sostuvo.

El consumo privado representa cerca del 60% del producto bruto interno (PBI), por lo que una reducción de la capacidad de gasto de los hogares también tendría repercusiones sobre el crecimiento económico.

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El petróleo acumula un alza de 70% y añade presión sobre los precios

El impacto del fenómeno climático coincidirá con las presiones que ya generan los conflictos internacionales sobre los costos de producción. Rodríguez identificó dos choques que incidirán sobre los precios durante los próximos meses: el encarecimiento de los combustibles y las dificultades para abastecerse de fertilizantes.

"El petróleo en lo que va del año está arriba 70% y se está sosteniendo en esos niveles. Y no hay visos de reversión de este choque en el corto plazo", señaló. Sobre el segundo factor, agregó que el cierre del estrecho de Ormuz ha generado problemas en el abastecimiento de fertilizantes, lo que encarece la producción agrícola.

A estas presiones se sumaría la menor disponibilidad de determinados alimentos por las alteraciones climáticas. Según el ejecutivo, los datos de inflación de octubre ya muestran aumentos importantes en pescados y mariscos, así como en hortalizas, tubérculos y legumbres, rubros que registraron variaciones cercanas al 23% interanual.

El limón también figura entre los productos expuestos a mayores incrementos durante estos episodios, debido a la reducción de su producción. "En los fenómenos de El Niño de los últimos años, 2023 y 2017, hemos encontrado que dentro de la canasta de alimentos el limón puede duplicar o triplicar su precio por menor producción", indicó. También mencionó a la cebolla, el pollo y los huevos entre los productos que podrían registrar presiones.

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Inversión privada crecería entre 7,5% y 8% en 2027

El impacto económico también alcanzaría las decisiones de inversión de las empresas. Rodríguez estimó que la inversión privada crecería entre 7,5% y 8% durante 2027, por debajo del avance cercano al 10% registrado en 2025 y del 15% que se espera para este año.

Pese a la desaceleración, el ejecutivo sostuvo que las expectativas empresariales todavía permiten anticipar una recuperación de los proyectos durante la segunda mitad del próximo año, conforme disminuya la intensidad del fenómeno climático.

"Las expectativas, a pesar de que han decaído, todavía se sostienen en terreno optimista. Y el canal de expectativas es una variable que nos permite anticipar con cierto grado de fiabilidad el desempeño de la inversión el próximo año", explicó.

El vicepresidente de Inversiones de RIMAC señaló que las empresas deben anticiparse a las interrupciones que podrían afectar sus operaciones. Entre las principales medidas mencionó la identificación de trabajadores expuestos a zonas de riesgo y la revisión de las cadenas de proveedores y de las rutas de abastecimiento.

También consideró necesario que las compañías evalúen su disponibilidad de efectivo y las líneas de crédito a las que podrían recurrir si sus operaciones quedan paralizadas temporalmente.

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Ejecución de S/13.000 millones en infraestructura enfrentaría dificultades

Sobre los S/18.000 millones anunciados por el Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno, Rodríguez advirtió que la ejecución de los recursos destinados a infraestructura tendrá dificultades durante los meses de mayor intensidad de las lluvias.

De los S/18.000 millones anunciados por el Gobierno, S/13.000 millones se destinarían a infraestructura y S/2.500 millones a bonos para familias vulnerables. El paquete también contempla S/2.000 millones para el mantenimiento de obras públicas y alrededor de S/500 millones para subsidiar los combustibles. Rodríguez consideró que la efectividad de las transferencias dependerá de que el Estado identifique correctamente a los hogares que necesitan asistencia y consiga entregarles el apoyo oportunamente.

"Durante el fenómeno de El Niño es difícil desplegar gasto en infraestructura por las características del fenómeno, que puede generar inundaciones, deslizamientos, huaicos", advirtió.

A ello se suma el cambio de autoridades regionales y municipales, que obligará a definir qué niveles de gobierno estarán a cargo de las intervenciones. Rodríguez señaló que la oportunidad de inicio de las obras y la capacidad de ejecución de las nuevas administraciones serán determinantes para concretar las inversiones.

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