Alerta máxima en Walmart | Tiroteo dentro del supermercado cobró la vida de una mujer de 25 años: ¿Se logró atrapar a los delincuentes? Un tiroteo en Walmart, Hammond, Indiana, dejó a una empleada muerta tras un altercado con un joven de 18 años, pero ¿qué ocurrió en el supermercado?

Cientos de clientes y empleados del Walmart en Hammond, Indiana, vivieron momentos de terror luego de que se reportara un cliente dentro de la tienda. La policía local confirmó la muerte de una mujer trabajadora tras un altercado que habría iniciado en el establecimiento, pero ¿qué ocurrió realmente? En esta nota, te lo contamos.

Tiroteo originado en el Walmart terminó con la muerte de una mujer

De acuerdo con los informes de 'NBC Chicago', el 2 de noviembre, se registró un tiroteo en el Walmart North Supercenter, ubicado en 1100 5th Avenue, Estados Unidos, durante la mañana. Se conoció que la tienda abrió sus puertas al público desde las 6.00 a. m.

Fue el capitán Steve Kellogg del Departamento de Policía de Hammond quien también compartió más información del caso. Ese día, las autoridades recibieron la alerta de un agente fuera de servicio que se encontraba como guardia de seguridad en el establecimiento. Asimismo, las primeras investigaciones revelaron que el ataque mortal empezó luego de una discusión entre un joven de 18 años y una empleada de 25.

La disputa verbal se intensificó rápidamente, lo que generó que el agresor disparara en varias ocasiones contra la mujer, quien lamentablemente perdió la vida a causa de las heridas. Luego de ello, el sospechoso se paseó por otros pasillos, donde dejó caer el arma. Gracias a la rápida acción de la policía, se logró detener al sospechoso en el mismo establecimiento.

El incidente provocó una fuerte movilización policial, con la participación del Departamento de Bomberos de Hammond y el forense del condado de Lake. Las imágenes que fueron difundidas en redes sociales mostraron una gran cantidad de patrullas en el estacionamiento del Walmart.

Por su parte, un portavoz del Walmart, en conversación con el medio anteriormente mencionado, expresó su profundo pesar por la muerte de la joven y además aseguró que está colaborando con las autoridades correspondientes, pero no se reveló más detalles del sospechoso.

¿Está abierto el Walmart donde ocurrió el tiroteo?

La policía indicó que este es un hecho aislado y que no representa un riesgo para la ciudadanía actual ni tampoco para los trabajadores del Walmart; sin embargo, el establecimiento permanecerá cerrado hasta un nuevo aviso.