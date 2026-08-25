Serums 2026-II: alertan que 97 obstetras podrían ser excluidas del proceso y piden reunión con Keiko Fujimori

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Un grupo de 97 obstetras corre el riesgo de ser excluido del proceso de adjudicación de plazas para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II, cuyo plazo de inscripción vence esta medianoche. Así lo alertó a La República, Zayuri Marcelo Pérez, representante del grupo, quien solicita una audiencia urgente con la presidenta Keiko Fujimori para evitar que esta situación se concrete.

Según explicó, las profesionales fueron parte de un grupo de 354 obstetras a las que se declaró no aptas en el proceso Serums 2026-I que estuvo a cargo de la anterior gestión, liderada por el exministro Luis Velasco. La razón de la exclusión fue un problema relacionado con su colegiatura. Ahora, temen que esto se vuelva a repetir ya que no han recibido una respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre su caso, pese a los reiterados intentos de comunicación.

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El problema de la colegiatura

Marcelo explicó que el problema surgió debido a una controversia interna en el Colegio de Obstetras del Perú (COP). Según su versión, la gestión actual no reconoce una serie de colegiaturas —requisito indispensable para acceder a una plaza Serums— otorgadas por administraciones anteriores a profesionales tituladas por ser una nueva gestión.

En ese contexto, la postura que estaría manejando el Minsa es que sin colegiatura válida, las obstetras no pueden ser adjudicadas en una plaza. Esto ya se materializó —afirma— en el proceso Serums 2026-I, de mayo pasado, cuando el sector excluyó a un grupo de 354 profesionales al declararlas no aptas. Marcelo cuestiona que el ministerio adopte esta postura cuando el caso por la representación del COP se encuentra judicializado.

“Son dos gestiones en controversia. Entiendo que no se ha determinado la legalidad de ninguna (…) Sin embargo, el Minsa ha aceptado solo una de las listas de la gestión que recién empezó el año pasado, y está respaldando esa lista. Consideramos que el Minsa no debería emitir algún juicio porque, hasta que no se determine lo contrario, nuestra colegiatura obtenida a través de procesos regulares no se puede desconocer”, afirmó.

Incertidumbre por desatención

Marcelo aseguró que, tras la exclusión registrada en mayo del proceso Serums 2026-I, el exministro Velasco admitió que cometió un error y les prometió habilitar 160 plazas en modalidad extraordinaria, pero no se concretó. Tras ello, llevaron su problemática a una reunión con el nuevo ministro, Luis Dyer, a inicios de agosto, pero la situación tampoco cambió. “Nos prometió que iba a evaluarlo con su personal técnico, pero no recibimos respuesta”, señaló.

Mientras el grupo tocaba puertas sin recibir respuestas, el proceso Serums 2026-II avanzaba. Hoy ya se encuentra en las últimas horas de la etapa de adjudicación de plazas. Ante la incertidumbre de no saber qué pasará, de los 354 obstetras excluidos en el proceso anterior, 257 optaron por tramitar una nueva colegiatura ante la nueva gestión del COP.

Otro grupo de 97 profesionales que representa Marcelo no ha podido hacer el pago porque no cuentan con los recursos económicos suficientes. La profesional explicó que la tramitación de una nueva colegiatura puede llegar a costar entre S/2500 a S/2800. “Estamos en incertidumbre total porque no sabemos si vamos a ser declarados nuevamente no aptos, quitándonos el derecho a la meritocracia, recortando nuestro derecho laboral”, expresó.

Piden reunión urgente con Fujimori

Frente a esta situación, el pedido del grupo que representa Marcelo es uno solo: reunirse con la jefa de Estado para informarle sobre la situación que están atravesando y evitar que terminen siendo excluidos del proceso Serums 2026-II por la falta de validez de su colegiatura.

“Mi pedido es principalmente a la presidenta Keiko. Solicitamos una audiencia con carácter de urgencia para que escuche y revise nuestros casos con transparencia. Nuestras autoridades están para ello, para resolver los problemas que se están suscitando, no para que nos respondan con indiferencia o como si no fuera grave el asunto. Nuestra situación está prácticamente en UCI”, declaró.