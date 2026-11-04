Durante los primeros ocho meses del año, Perú exportó 719.425 toneladas de palta, lo que representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior, impulsando al país como el segundo productor mundial.

Durante los primeros ocho meses del año, Perú exportó 719.425 toneladas de palta, lo que representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior, impulsando al país como el segundo productor mundial. Foto: Andina/Composición LR

Las exportaciones peruanas de palta alcanzaron los US$1.342,8 millones entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado representa un crecimiento de 8,6% frente al mismo periodo de 2025 y posiciona al país como el segundo productor y exportador mundial de este fruto, solo detrás de México.

Durante los primeros ocho meses del año, los envíos al exterior sumaron 719.425 toneladas, un volumen 1,7% mayor al registrado en igual periodo de 2025, cuando se exportaron 707.118 toneladas. El aumento del valor comercial también estuvo relacionado con la mejora del precio promedio de exportación por tonelada, que pasó de US$1.749 a US$1.866.

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Exportaciones de palta peruana superan los US$1.340 millones entre enero y agosto de 2026

El valor de las ventas internacionales de palta peruana aumentó aproximadamente US$106 millones respecto de los primeros ocho meses de 2025. Según el Midagri, este avance estuvo acompañado por incrementos en distintos meses del periodo analizado. En enero, el crecimiento interanual llegó a 57,3%, mientras que en febrero alcanzó 50,6%.

Junio registró el mayor valor mensual de exportación, con US$247,3 millones, cifra que representó un aumento de 10,8% frente al mismo mes del año anterior. En julio, los envíos mantuvieron un comportamiento estable y, en agosto, sumaron US$206,4 millones, un monto 9,5% superior al de agosto de 2025. Estas cifras reflejan la evolución de las ventas peruanas durante la campaña de 2026.

Países Bajos y España concentran más de la mitad de las ventas peruanas de palta

Países Bajos se ubicó como el principal destino de la palta peruana entre enero y agosto de 2026. Las exportaciones hacia ese mercado alcanzaron los US$492,6 millones, equivalentes al 36,7% del valor total enviado al extranjero. Además, registraron un incremento de 22,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

España ocupó el segundo lugar entre los compradores, con adquisiciones por US$266,5 millones, que representaron el 19,8% del total exportado y un crecimiento interanual de 17,2%. En conjunto, ambos países concentraron el 56,5% del valor de las ventas peruanas de palta. Por el lado de la producción nacional, La Libertad, Áncash, Lima, Lambayeque, Ica, Ayacucho y Junín reúnen más del 80% de la producción del fruto. El Midagri atribuyó el aumento de las cosechas a condiciones de lluvia adecuadas.