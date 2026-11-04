Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Solo superado por México en todo el planeta: el tesoro agrícola del campo peruano que bate récords históricos y ya factura más de US$ 1.340 millones en el extranjero

Durante este tiempo, Perú exportó 719.425 toneladas de palta, superando el volumen del año anterior, impulsado por un aumento en el precio promedio por tonelada, que pasó de US$1.749 a US$1.866.

Durante los primeros ocho meses del año, Perú exportó 719.425 toneladas de palta, lo que representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior, impulsando al país como el segundo productor mundial.
Durante los primeros ocho meses del año, Perú exportó 719.425 toneladas de palta, lo que representa un aumento del 1,7% respecto al año anterior, impulsando al país como el segundo productor mundial.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Las exportaciones peruanas de palta alcanzaron los US$1.342,8 millones entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El resultado representa un crecimiento de 8,6% frente al mismo periodo de 2025 y posiciona al país como el segundo productor y exportador mundial de este fruto, solo detrás de México.

Durante los primeros ocho meses del año, los envíos al exterior sumaron 719.425 toneladas, un volumen 1,7% mayor al registrado en igual periodo de 2025, cuando se exportaron 707.118 toneladas. El aumento del valor comercial también estuvo relacionado con la mejora del precio promedio de exportación por tonelada, que pasó de US$1.749 a US$1.866.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

Accidente en Panamericana Norte entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos y cierre total de la vía

lr.pe

Exportaciones de palta peruana superan los US$1.340 millones entre enero y agosto de 2026

El valor de las ventas internacionales de palta peruana aumentó aproximadamente US$106 millones respecto de los primeros ocho meses de 2025. Según el Midagri, este avance estuvo acompañado por incrementos en distintos meses del periodo analizado. En enero, el crecimiento interanual llegó a 57,3%, mientras que en febrero alcanzó 50,6%.

LR Focus

Junio registró el mayor valor mensual de exportación, con US$247,3 millones, cifra que representó un aumento de 10,8% frente al mismo mes del año anterior. En julio, los envíos mantuvieron un comportamiento estable y, en agosto, sumaron US$206,4 millones, un monto 9,5% superior al de agosto de 2025. Estas cifras reflejan la evolución de las ventas peruanas durante la campaña de 2026.

Puedes ver

Alerta de tsunami del Sismate sonó hoy en Perú: ¿por qué se activó y qué debes saber del simulacro de Indeci?

lr.pe

Países Bajos y España concentran más de la mitad de las ventas peruanas de palta

Países Bajos se ubicó como el principal destino de la palta peruana entre enero y agosto de 2026. Las exportaciones hacia ese mercado alcanzaron los US$492,6 millones, equivalentes al 36,7% del valor total enviado al extranjero. Además, registraron un incremento de 22,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

España ocupó el segundo lugar entre los compradores, con adquisiciones por US$266,5 millones, que representaron el 19,8% del total exportado y un crecimiento interanual de 17,2%. En conjunto, ambos países concentraron el 56,5% del valor de las ventas peruanas de palta. Por el lado de la producción nacional, La Libertad, Áncash, Lima, Lambayeque, Ica, Ayacucho y Junín reúnen más del 80% de la producción del fruto. El Midagri atribuyó el aumento de las cosechas a condiciones de lluvia adecuadas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse ganó importante premio tras vencer a Daniil Medvédev y avanzar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026

¿Cuándo salen los capítulos de 'La emperatriz divorciada'?: fecha de estreno y guía de episodios

'La emperatriz divorciada', reparto completo: actores y personajes de la esperada serie coreana de Disney Plus con Shin Min Ah

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 4 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Indecopi: empresas de transporte no pueden cobrar penalidad por postergar o transferir pasajes con 24 horas de aviso

Balean combi con pasajeros a bordo y asesinan a joven de 25 años en menos de una hora en el Callao

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: Rubén Quispe Capajaña gana sorteo con moneda y se convierte en virtual alcalde de Conima

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Contraloría pide al Ejército no pagar la reparación de 3 helicópteros