Leptospirosis alcanza récord de 50 muertos y casi 14.000 casos en Perú: Lima en alerta por alta letalidad La leptospirosis suma 13.962 casos hasta la semana epidemiológica 41, un 73% más que en todo 2025. El Colegio Médico alerta que El Niño agravaría la contaminación del agua y la presión sanitaria. Lima registra la segunda mayor letalidad del país con una tendencia sostenida.

La leptospirosis alcanza cifras récord en el Perú. Hasta la semana epidemiológica 41 de 2026, el país registró 13.962 casos y 50 muertes, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Los datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, con corte al 17 de octubre, revelan que los contagios aumentaron 73% frente a todo 2025, cuando se reportaron 8.055 casos.

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La cifra de fallecidos también es alarmante. Las 50 muertes registradas este año superan las 49 acumuladas entre 2022 y 2025. Además, la incidencia llegó a 40 casos por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio registrado entre 2023 y 2025, de acuerdo con el análisis de datos de Juan Carbajal.

El incremento preocupa ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño, que podrían favorecer la propagación de la enfermedad y aumentar la presión sobre los establecimientos de salud.

El doctor Aníbal Velásquez Valdivia, vocero técnico y representante del Colegio Médico del Perú (CMP) frente a este fenómeno, advirtió que las poblaciones con acceso limitado al agua potable y a condiciones adecuadas de higiene enfrentarían mayores riesgos.

"Si las lluvias ya están aumentando, el riesgo para la población es alto, especialmente para quienes lamentablemente sufrirán inundaciones que se sabe que ocurrirán por el fenómeno de El Niño", sostuvo a La República.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Inundaciones amenazan fuentes de agua

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados.

Durante las inundaciones, el riesgo aumenta cuando las aguas servidas contaminan las fuentes de abastecimiento destinadas al consumo humano. Esta situación puede afectar especialmente a las comunidades que carecen de servicios básicos adecuados.

"Lo que preocupa es que, si hay un fenómeno de El Niño, las inundaciones también ponen en problemas los reservorios de agua y contaminan las fuentes para consumo", señaló Velásquez.

El especialista alertó que las precipitaciones intensas también pueden favorecer la aparición de otras enfermedades, lo que complicaría la atención de los pacientes y pondría a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario peruano.

Casos acumulados de leptospirosis en Perú 2026

"Los servicios de salud se saturan porque tenemos pacientes con leptospirosis, dengue y diarreas al mismo tiempo", afirmó.

Ante ese escenario, el representante del CMP consideró necesario reforzar los establecimientos de salud, garantizar la disponibilidad de personal y equipos, y habilitar servicios de contingencia para atender una eventual emergencia sanitaria.

Lima tiene la segunda mayor letalidad

La situación de la capital merece especial atención. Aunque registra menos contagios que otras regiones, presenta la segunda mayor tasa de letalidad por leptospirosis del país.

Hasta la semana epidemiológica 41, Lima acumuló 315 casos y 10 muertes, lo que equivale a una letalidad de 3,17%, solo por debajo de Áncash, que registra 3,23%.

La diferencia es significativa frente a Loreto, que concentra la mayor cantidad de casos: 3.583 casos, pero no reporta fallecidos, según los datos analizados por Carbajal.

Estas cifras muestran que el número de contagios no es suficiente para evaluar el impacto de la enfermedad. También resulta necesario examinar la proporción de fallecidos entre los pacientes diagnosticados.

En Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho encabeza los registros distritales compartidos, con 31 casos. Le siguen Ate-Vitarte, con 17; La Victoria, con 15; San Martín de Porres, con 14; y Carabayllo, con 13.

El Cercado de Lima y Lurigancho reportan 12 casos cada uno, mientras que Comas y San Juan de Miraflores registran 10 casos cada uno.

Velásquez advirtió que la demora en acudir a un establecimiento de salud puede agravar la situación de los pacientes. También consideró necesario mejorar la preparación del personal sanitario para reconocer y tratar oportunamente la enfermedad.

"Lo recomendable es que la población acuda a un establecimiento de salud lo antes posible, porque estos casos pueden agravarse y llegar a ser letales", indicó.

Urgen medidas de prevención

Frente al riesgo de inundaciones, el vocero del Colegio Médico del Perú planteó que el Estado garantice el acceso a agua segura, promueva su almacenamiento en condiciones adecuadas y refuerce las medidas de higiene en las comunidades vulnerables.

También recomendó preparar albergues con servicios básicos y organizar anticipadamente la distribución de agua y otros suministros para las familias que deban abandonar sus viviendas durante la emergencia del Fenómeno El Niño.

Estas acciones, señaló, requieren coordinación con los gobiernos locales para reducir los riesgos sanitarios antes de que las lluvias agraven las condiciones de vida de la población.

La detección temprana constituye otra medida fundamental. La leptospirosis puede confundirse inicialmente con enfermedades como el dengue, por lo que resulta indispensable que el personal médico identifique los síntomas y determine el tratamiento correspondiente.

"En general, si tiene fiebre, tiene que acudir al servicio. (...) Lo mejor en este momento es que acudan a los establecimientos", recomendó Velásquez.

La leptospirosis tiene tratamiento antibiótico, pero la atención oportuna es fundamental para prevenir complicaciones graves y muertes.

Con 13.962 casos y 50 fallecidos registrados hasta el 17 de octubre, el desafío para las autoridades sanitarias será fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar el acceso al agua segura y preparar los servicios de salud frente al riesgo de nuevas inundaciones que se iniciarán a fines de año.