Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

Keiko supervisa traslado de internos al estilo Bukele + Alfonso López-Chau en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Huilca aseguró que, antes de tomar una postura sobre la iniciativa de Juntos por el Perú, se debatirá el proyecto en la interna de Ahora Nación. Sin embargo, cuestionó el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo.

La diputada de Ahora Nación se pronunció sobre el proyecto de ley de amnistía que alcanzaría al sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
La diputada de Ahora Nación se pronunció sobre el proyecto de ley de amnistía que alcanzaría al sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo. Foto: Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, se pronunció sobre el proyecto de ley de amnistía para el expresidente Pedro Castillo, presentado por la bancada de Juntos por el Perú (JP). En declaraciones a la prensa el último 2 de noviembre, la parlamentaria cuestionó el proceso judicial que derivó en la condena de primera instancia contra Castillo por el delito de conspiración para rebelión.

"Yo creo que el señor Castillo ha sido procesado, la verdad, con serias deficiencias en su proceso judicial; ustedes lo vieron, cómo se cambió la acusación penal que inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", expresó cuando fue consultada por la propuesta.

Video destacado

KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin embargo, la legisladora evitó adelantar su postura sobre la iniciativa. Aseguró que, primero, la bancada de Ahora Nación debatirá en su interna el proyecto y, luego, anunciarán su decisión.

LR Focus

"Nosotros, como bancada, primero vamos a discutir, como siempre, y luego de eso tomaremos una decisión", dijo.

Actualmente, el expresidente Castillo cumple una condena —emitida en primera instancia— de 11 años por conspiración para rebelión por su intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. En un primer momento, se le acusó de rebelión; no obstante, la acusación se cambió por el delito de conspiración para rebelión. El exmandatario se encuentra en la espera de la evaluación de su apelación contra el fallo emitido.

PUEDES VER: Keiko Fujimori: Tiran huevo al vehículo presidencial tras su visita a penal en Trujillo

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021


El proyecto de ley 00719-2026-2031-CD fue presentado ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 30 de octubre. La iniciativa plantea otorgar amnistía por los hechos relacionados con el mensaje a la Nación que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como por las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día previo a la entrada en vigor de la eventual norma. La medida contempla la extinción de la acción penal y de las penas, incluso en aquellos casos en los que exista una sentencia que aún no tenga carácter firme.

La propuesta fue impulsada por la bancada de Juntos por el Perú y tiene entre sus firmantes a su vocero, Ernesto Zunini. Además, cuenta con el respaldo de 13 diputados del Partido Cívico Obras y uno de Ahora Nación. Sus autores argumentan que el Estado mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos sectores: las personas involucradas en los hechos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en las protestas.

Entre estos últimos mencionan principalmente a campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones de medio mandato en Estados Unidos 2026, EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la jornada electoral

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

¿Qué es el Congreso de Estados Unidos, cómo se divide y qué poder tiene sobre el presidente?

Política

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Chats revelarían que Pedro Castillo habría intervenido en el despacho de Catherin Palomino: "El presi me ha dado nombres"

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Chats revelarían que Pedro Castillo habría intervenido en el despacho de Catherin Palomino: "El presi me ha dado nombres"