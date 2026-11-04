Machu Picchu: visitantes ya pueden verificar la validez de sus boletos con su DNI y fecha de visita Los turistas nacionales y extranjeros pueden comprobar la autenticidad de sus boletos ingresando su número de documento y el código o fecha de visita en la plataforma oficial.

Los visitantes podrán comprobar si sus boletos son legítimos ingresando su documento de identidad y el código del boleto o la fecha de visita, y así evitar entradas falsificadas.

Los visitantes podrán comprobar si sus boletos son legítimos ingresando su documento de identidad y el código del boleto o la fecha de visita, y así evitar entradas falsificadas. Foto: composición LR

El Ministerio de Cultura implementó en la plataforma TuBoleto una nueva herramienta que permite a los visitantes verificar la autenticidad y validez de sus entradas a Machu Picchu. La funcionalidad está disponible para turistas nacionales y extranjeros, quienes podrán comprobar si sus boletos corresponden a una compra legítima registrada en el sistema, incluso cuando hayan sido adquiridos mediante agencias de turismo.

La medida busca prevenir el uso de boletos falsificados o que no cuenten con un registro válido. Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar su número de documento de identidad y elegir uno de los dos criterios disponibles: el código del boleto o la fecha programada para visitar la ciudadela inca.

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¿Cómo verificar los boletos de Machu Picchu mediante la plataforma TuBoleto?

El servicio está disponible en el portal oficial. Para comprobar la validez de una entrada, los visitantes deben seguir estos pasos:

Ingresar a TuBoleto o a este link que te dejamos a continuación: https://tuboleto.cultura.pe/consulta-tuboleto.

Colocar el documento de identidad: introducir el número de DNI u otro documento utilizado para la compra.

Elegir el método de búsqueda: seleccionar una de las dos alternativas disponibles, según la información que tenga el visitante: código del boleto o fecha programada para la visita.

Realizar la consulta: acceder a la información de la entrada registrada en el sistema.

La herramienta también permite revisar los boletos adquiridos mediante agencias de turismo, siempre que correspondan a una operación válida y registrada.

Personal de control podrá ayudar a los visitantes a recuperar sus boletos

La nueva herramienta también contempla a los turistas que no tengan a la mano su entrada, ya sea en formato físico o digital. Para recuperarla, deberán ingresar su número de documento de identidad y seleccionar la opción de búsqueda por fecha de visita, a fin de localizar los datos de su boleto.

Esta función estará disponible para el personal encargado de controlar el ingreso a Machu Picchu, que podrá consultar los registros y asistir a los visitantes que necesiten recuperar o descargar sus entradas antes de acceder a la ciudadela.