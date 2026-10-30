Dengue en Perú: un serotipo concentra el 91% de los identificados y vacunación pierde impulso en octubre El serotipo 3 pasó de representar el 7,94% al 91,12% de las muestras identificadas desde la epidemia de 2024. A la par, la vacunación cayó 51,6% en octubre y el Colegio Médico advierte que faltan recursos para enfrentar un posible aumento de casos.

La campaña de vacunación solo alcanza el 32% de la meta prevista por el Ministerio de Salud

La campaña de vacunación solo alcanza el 32% de la meta prevista por el Ministerio de Salud Foto: Andina

El dengue tiene un nuevo predominio en el Perú. El serotipo 3, que en años anteriores circulaba en menor proporción frente a los tipos 1 y 2, representa ahora el 91,12% de los serotipos identificados, según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud (INS). Durante la epidemia de 2024, que registró el récord de 271.531 casos y 261 fallecidos, apenas alcanzaba el 7,94% de las muestras analizadas.

El médico Aníbal Velásquez Valdivia, vocero técnico del Colegio Médico del Perú (CMP) frente al Fenómeno El Niño, explicó que no se trata de la aparición de un nuevo serotipo. El virus ya circulaba en el territorio nacional, pero su presencia aumentó en las últimas semanas. "Entonces, casi todos los casos de las últimas semanas (…) son por el serotipo tres", señaló.

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Este cambio importa porque una parte de la población podría no tener inmunidad frente a ese serotipo y, por tanto, ser susceptible a la infección. Además, quienes ya tuvieron dengue por otro serotipo pueden presentar un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Velásquez precisó que el serotipo 3 no es, por sí mismo, más peligroso que los demás: el riesgo depende también de los antecedentes de infección de cada paciente.

Proporción de serotipos circulantes. Fuente: Instituto Nacional de Salud

Más de 82.000 casos y 91 fallecidos en el país

El cambio en la circulación del virus ocurre en un contexto de alta transmisión. El Perú registra 82.554 casos de dengue y 91 fallecidos hasta la semana epidemiológica 42, con corte al 24 de octubre, según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

La mayor concentración de contagios se encuentra en el norte del país. La Libertad reporta 16.174 casos, Piura 14.761 y Lambayeque 11.506. Les siguen San Martín, con 9.297, y Lima, con 7.007. La situación preocupa ante las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno El Niño, que pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor.

Velásquez explicó que el aumento de las temperaturas acelera el ciclo de reproducción del vector y eleva las posibilidades de transmisión. Por ello, consideró que las autoridades deben prepararse para un escenario de alta incidencia y no esperar a que los establecimientos de salud se saturen.

El especialista recordó que el país ya enfrentó una epidemia de gran magnitud en 2024 y planteó que las autoridades deben anticiparse a un escenario crítico. "Creo que esa es una mejor conducta por parte de los gobiernos: prepararse antes, poner los recursos antes, no cuando ya la pandemia está en pleno proceso", sostuvo.

La Libertad, Piura y Lambayeque concentran la mayor cantidad de casos de dengue

Vacunación pierde impulso y no alcanza la meta

La respuesta también enfrenta dificultades en la campaña de inmunización. De acuerdo con el análisis de los registros oficiales del sistema informático del Minsa (HISMINSA) realizado por el analista de datos Juan Carbajal, la aplicación de primeras dosis se desaceleró en octubre y cayó 51,6% respecto del ritmo diario registrado en septiembre.

En agosto se aplicaron, en promedio, 533 primeras dosis al día. En septiembre, la cifra subió a 1.224, pero entre el 1 y el 25 de octubre descendió a 592. Hasta esa última fecha, el país acumulaba 65.917 primeras dosis, equivalentes al 32% de la meta de 206.116 aplicaciones.

La campaña de vacunación contra el dengue en el Perú denota una desaceleración en octubre. Foto: Juan Carbajal/HISMINSA

La caída ocurre pese a que el Colegio Médico considera necesario ampliar la cobertura de inmunización. Velásquez cuestionó el ritmo de la campaña y pidió que las autoridades aceleren las acciones para proteger a la población más vulnerable frente a cuadros graves. "El problema es que no se está vacunando a la velocidad que esperábamos", afirmó.

Actualmente, la campaña se dirige a determinados grupos de edad y regiones. El especialista señaló que la vacunación debe priorizar a la población con mayor riesgo de desarrollar dengue severo.

Colegio Médico advierte falta de recursos

La preparación de los servicios de salud es otro punto crítico. Velásquez advirtió que la atención puede resultar insuficiente si aumenta la cantidad de pacientes y no se refuerzan los establecimientos, el personal y los recursos destinados al manejo de la enfermedad.

El CMP estima que se necesitaron alrededor de S/153 millones para atender el dengue. Sin embargo, el especialista sostuvo que el presupuesto debe considerar también otras enfermedades que pueden coincidir durante la emergencia sanitaria.

"El sector no está recibiendo suficientes recursos y se necesita más", manifestó. También cuestionó que las autoridades esperen a que los casos aumenten para implementar medidas que podrían ejecutarse con anticipación.

Entre las acciones que planteó figuran la instalación de unidades de vigilancia de febriles, con personal capacitado y camas para el monitoreo de pacientes, así como el fortalecimiento de establecimientos de contingencia. Estas unidades permitirían identificar oportunamente los casos que requieren seguimiento y asegurar el manejo clínico adecuado, en especial la hidratación.

El médico advirtió que una atención tardía o un manejo inadecuado pueden elevar el riesgo de muerte. Por ello, insistió en que los servicios deben contar con personal entrenado para reconocer los signos de alarma y tratar correctamente a los pacientes.

El Colegio Médico también pidió que el Ministerio de Salud supervise la preparación de las regiones, la ejecución de los recursos transferidos y las necesidades adicionales de presupuesto. Velásquez señaló que los gobiernos regionales salientes deben adoptar medidas antes del cambio de autoridades, pues la transición podría retrasar la respuesta durante el periodo más crítico.