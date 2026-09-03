Serums 2026-II: link oficial para consultar la lista de postulantes aptos y observados del Minsa

Ministerio de Salud publica lista de postulantes aptos y observados para el Serums 2026-II | Foto: composición LR/Minsa

Ministerio de Salud publica lista de postulantes aptos y observados para el Serums 2026-II | Foto: composición LR/Minsa

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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de postulantes aptos y observados para el Proceso de Adjudicación de Plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II. Los profesionales pueden revisar el resultado de la evaluación de sus inscripciones y conocer, en caso corresponda, el motivo de la observación.

La relación, difundida por la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), corresponde a la revisión y validación de las inscripciones realizadas entre el 19 y el 25 de agosto. Los postulantes observados tendrán un plazo de dos días para corregir la documentación requerida.

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Link oficial para consultar la lista del Serums 2026-II

Los interesados pueden acceder al listado oficial de postulantes aptos y observados, así como a las disposiciones del proceso, a través de los canales del Ministerio de Salud o el siguiente ENLACE.

Quienes aparezcan como observados podrán identificar en la misma relación el motivo de la observación y deberán realizar la subsanación dentro del plazo establecido por el Minsa.

¿Hasta cuándo pueden subsanar las observaciones?

El plazo para corregir las observaciones inició a las 8.00 a. m. de este jueves 3 de septiembre y concluirá a las 6.00 p. m. del viernes 4 de septiembre. El trámite se realizará exclusivamente mediante el aplicativo Serums Digital, con la clave registrada durante la inscripción.

Para corregir la información, el postulante deberá ingresar a la pestaña 'Datos Profesionales' y reemplazar o adjuntar el documento observado. El sistema permitirá efectuar este cambio por única vez, por lo que el Minsa recomienda verificar que el archivo corresponda al requisito solicitado, sea legible y esté completo antes de enviarlo.

Estos son algunos motivos de observación

Una inscripción puede quedar observada si la colegiatura profesional presenta observaciones por parte del colegio profesional correspondiente. También puede ocurrir si el documento que acredita el promedio ponderado promocional carece de sello, firma, nombre o cargo del funcionario de la universidad que lo expidió.

Otra causa corresponde a la falta de la nota del internado o de las prácticas profesionales, según corresponda. El Minsa también puede observar documentos ilegibles, cortados o incompletos, además de certificados universitarios expedidos en el extranjero que no cuenten con la apostilla de La Haya o las legalizaciones exigidas.

Tras el cierre del plazo de subsanación, el personal encargado revisará nuevamente las inscripciones y los documentos presentados. Si el postulante corrige la observación, su inscripción será declarada apta. En caso contrario, recibirá la condición de no apta, según las disposiciones del proceso de adjudicación de plazas Serums 2026-II.

El Minsa recomendó a los postulantes revisar cuidadosamente el listado e identificar cualquier observación para completar la subsanación dentro del plazo fijado.