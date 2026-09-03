HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori sí estuvo en gala con Fernando Cerimedo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Serums 2026-II: link oficial para consultar la lista de postulantes aptos y observados del Minsa

Los postulantes observados tienen hasta el 4 de septiembre para corregir la documentación. El trámite se realiza mediante el aplicativo Serums Digital, utilizando la clave registrada al momento de inscribirse.

Ministerio de Salud publica lista de postulantes aptos y observados para el Serums 2026-II
Ministerio de Salud publica lista de postulantes aptos y observados para el Serums 2026-II | Foto: composición LR/Minsa
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de postulantes aptos y observados para el Proceso de Adjudicación de Plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II. Los profesionales pueden revisar el resultado de la evaluación de sus inscripciones y conocer, en caso corresponda, el motivo de la observación.

La relación, difundida por la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), corresponde a la revisión y validación de las inscripciones realizadas entre el 19 y el 25 de agosto. Los postulantes observados tendrán un plazo de dos días para corregir la documentación requerida.

TE RECOMENDAMOS

ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Trabajadores de tres sindicatos protestan contra la Diris Lima Norte por pagos pendientes desde hace 5 meses

lr.pe

Link oficial para consultar la lista del Serums 2026-II

Los interesados pueden acceder al listado oficial de postulantes aptos y observados, así como a las disposiciones del proceso, a través de los canales del Ministerio de Salud o el siguiente ENLACE.

Quienes aparezcan como observados podrán identificar en la misma relación el motivo de la observación y deberán realizar la subsanación dentro del plazo establecido por el Minsa.

¿Hasta cuándo pueden subsanar las observaciones?

El plazo para corregir las observaciones inició a las 8.00 a. m. de este jueves 3 de septiembre y concluirá a las 6.00 p. m. del viernes 4 de septiembre. El trámite se realizará exclusivamente mediante el aplicativo Serums Digital, con la clave registrada durante la inscripción.

Para corregir la información, el postulante deberá ingresar a la pestaña 'Datos Profesionales' y reemplazar o adjuntar el documento observado. El sistema permitirá efectuar este cambio por única vez, por lo que el Minsa recomienda verificar que el archivo corresponda al requisito solicitado, sea legible y esté completo antes de enviarlo.

PUEDES VER: Escritor Martín Caparrós minimiza reconocimiento internacional de la gastronomía peruana: “Perú solo es pescado frío”

lr.pe

Estos son algunos motivos de observación

Una inscripción puede quedar observada si la colegiatura profesional presenta observaciones por parte del colegio profesional correspondiente. También puede ocurrir si el documento que acredita el promedio ponderado promocional carece de sello, firma, nombre o cargo del funcionario de la universidad que lo expidió.

Otra causa corresponde a la falta de la nota del internado o de las prácticas profesionales, según corresponda. El Minsa también puede observar documentos ilegibles, cortados o incompletos, además de certificados universitarios expedidos en el extranjero que no cuenten con la apostilla de La Haya o las legalizaciones exigidas.

Tras el cierre del plazo de subsanación, el personal encargado revisará nuevamente las inscripciones y los documentos presentados. Si el postulante corrige la observación, su inscripción será declarada apta. En caso contrario, recibirá la condición de no apta, según las disposiciones del proceso de adjudicación de plazas Serums 2026-II.

El Minsa recomendó a los postulantes revisar cuidadosamente el listado e identificar cualquier observación para completar la subsanación dentro del plazo fijado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Serums 2026-II: alertan que 97 obstetras podrían ser excluidas del proceso y piden reunión con Keiko Fujimori

Serums 2026-II: alertan que 97 obstetras podrían ser excluidas del proceso y piden reunión con Keiko Fujimori

LEER MÁS
SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025