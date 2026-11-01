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Política

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

Según un informe de la Contraloría, las contrataciones se realizaron mediante adjudicaciones menores a 8 UIT. Se gastó S/25 millones en 2025 y otros S/10 millones en lo que va de 2026.

Franco Vidal evitó declarar a la prensa sobre los informes de Contraloría | Composición: LR.
Franco Vidal evitó declarar a la prensa sobre los informes de Contraloría | Composición: LR.
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La Municipalidad de Ate, durante la gestión del alcalde Franco Vidal, gastó más de S/34 millones en contrataciones de servicios para eventos de aniversario, conciertos, torneos de boxeo, entre otras actividades, según Cuarto Poder. De acuerdo con la Contraloría, los desembolsos se realizaron mediante adjudicaciones menores a 8 UIT: S/25 millones en 2025 y otros S/10 millones en lo que va de 2026.

Además, un informe de control de la entidad detectó contrataciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien, antes de convertirse en proveedor del Estado, postuló a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, obtuvo órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales, servicios de catering y alquilar estrados.

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Por este caso, la Contraloría reportó que no se acreditó la efectiva prestación de los servicios; no obstante, se realizó el desembolso de dinero. El dominical lo buscó para obtener sus descargos; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por otro lado, en actividades como el aniversario de Huaycán y un desfile de exalumnos, la Contraloría detectó que se desembolsaron S/61.500 por ocho servicios que el contratista no llegó a prestar.

"No se prestaron ni se cumplieron las condiciones contratadas en las órdenes de servicio y sus adjuntos TDR, ocasionando pagos indebidos en perjuicio económico de la entidad por un total de S/61.500", se lee en el informe.

Asimismo, durante un evento deportivo realizado en el coliseo Ollantaytambo, la municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de baños portátiles y sillas, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas.

En este caso, se otorgó la conformidad del servicio sin adjuntar documentación que acreditara la verificación por parte del área usuaria. Es decir, no se presentaron pruebas del traslado de las sillas ni de los baños portátiles, pese a que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías. Aun así, se efectuó el pago.

Es preciso resaltar que la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra los responsables de tramitar las órdenes de servicio.

Franco Vidal evitó responder sobre gasto millonario

El dominical Cuarto Poder le solicitó sus descargos al alcalde de Ate durante sus actividades como burgomaestre. Sin embargo, Vidal evitó responder ante los cuestionamientos.

"Por favor, sea respetuosa (...) me estás poniendo la mano", contestó a la reportera.

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