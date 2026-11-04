Llovizna en Lima provoca colapso de desagües en Villa El Salvador: vecinos colocan sacos para proteger sus casas La emergencia afectó al menos cinco viviendas del sector 1, grupo 1, donde los vecinos colocaron costales de arena y triplay para impedir el ingreso de aguas servidas. El problema del alcantarillado persiste desde hace diez años.

Vecinos temen más inundaciones ante el deterioro de la red de desagüe, que lleva diez años presentando fallas.

Vecinos temen más inundaciones ante el deterioro de la red de desagüe, que lleva diez años presentando fallas. Foto: captura América

Las persistentes lloviznas registradas durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre provocaron aniegos en distintos distritos de Lima. En Villa El Salvador, la emergencia coincidió con un nuevo colapso del sistema de alcantarillado, que ocasionó el ingreso de aguas servidas a por lo menos cinco viviendas del sector 1, grupo 1.

Ante el riesgo de nuevas inundaciones, los vecinos colocaron costales con arena y planchas de triplay en las puertas de sus casas para impedir el ingreso de aguas residuales. Los residentes denunciaron que este problema se repite desde hace aproximadamente diez años y que la red primaria colapsó dos veces en menos de una semana.

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Las lluvias de la madrugada del miércoles 4 de noviembre causaron aniegos en Lima, afectando a Villa El Salvador, donde se reportó el colapso del sistema de alcantarillado.

Una de las afectadas explicó que el agua contaminada no ingresó desde las calles, sino que salió por los sumideros de las viviendas debido a la falla del sistema de alcantarillado.

"Se ha inundado por desagüe. Al colapsar la red primaria, también se atoran los desagües, entonces empieza a salir por los sumideros", declaró a RPP.

Los residentes alertaron que las aguas servidas desprenden olores fétidos y representan un riesgo para la salud de las familias. También expresaron su preocupación por las precipitaciones de mayor magnitud previstas para los próximos meses ante el desarrollo del Fenómeno El Niño, pues temen que se repitan las emergencias.

Asimismo, denunciaron que una motobomba instalada en un colegio cercano permanece inoperativa porque aún falta un acuerdo entre la municipalidad distrital y el Ministerio de Vivienda para autorizar su uso. Los vecinos cuestionaron que el equipo no pueda atender una emergencia pese a su cercanía con las viviendas afectadas.

Desde las 2.00 a. m., personal de Sedapal intervino con equipos Hidrojet para atender el colapso del colector y facilitar la evacuación de las aguas acumuladas. También llegaron cisternas para drenar el agua, mientras trabajadores de la empresa estatal apoyaron en la limpieza de los inmuebles afectados.

Llovizna provoca aniegos y afecta el tránsito en Lima Sur

La llovizna también afectó distintos puntos de Lima, principalmente los distritos cercanos al litoral. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores. También se registraron lluvias en Miraflores, Barranco, San Isidro y Magdalena.

En Villa María del Triunfo, el agua se acumuló en la calle Heraldos Negros, en el cruce con la avenida 26 de Noviembre, donde superó los cuatro centímetros de altura y dificultó el tránsito de peatones y vehículos. San Juan de Miraflores también presentó empozamientos en sus vías.

Otro punto afectado fue el bypass Pachacútec, en Villa María del Triunfo. Ante los aniegos, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó, a través de Emape, seis camiones cisterna con una capacidad conjunta de 42.000 galones para succionar y drenar el agua acumulada. Los trabajos comenzaron durante la madrugada.

Según los registros del Senamhi, la estación de Villa María del Triunfo acumuló 5,3 milímetros de precipitación, mientras que la estación Las Palmas, en Surco, reportó 1 milímetro. El organismo precisó que cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. También informó sobre ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en los distritos afectados.

Senamhi advierte sobre fuertes vientos y lloviznas en la costa

El Senamhi mantiene vigente una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento, de ligera a fuerte intensidad, en Lima, Callao y otras regiones de la costa peruana.

Estas condiciones favorecen la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores próximos al litoral, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La alerta comprende Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, y permanecerá activa hasta las 23:59 del miércoles 4 de noviembre.