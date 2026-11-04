Karol G anuncia show gratuito por TikTok LIVE: así podrás ver en vivo las canciones de su nuevo álbum La aclamada 'Bichota', Karol G, ofrecerá un espectáculo imperdible y completamente gratis, disponible en todo el mundo. El evento celebrará el lanzamiento de su álbum ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’.

Los seguidores de Karol G tienen una cita esta noche con una de las artistas más exitosas de la música latina. La cantante colombiana confirmó una presentación exclusiva a través de TikTok LIVE, donde interpretará canciones de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, el disco con el que volvió a liderar las listas especializadas y consolidó una nueva etapa de su carrera.

La transmisión llegará apenas unos meses después del lanzamiento del álbum, publicado el 7 de agosto de 2026, y promete acercar a la artista con su público de una forma distinta. Lejos de los grandes escenarios y las giras multitudinarias, la 'Bichota' apostará por un encuentro digital en tiempo real que permitirá a millones de personas seguir el espectáculo desde cualquier lugar del mundo.

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¿Dónde y cómo ver el show gratuito de de Karol G hoy?

La presentación podrá verse de forma gratuita desde la cuenta oficial de Karol G en TikTok. Los usuarios solo deberán ingresar al perfil de la cantante cuando inicie la transmisión para acceder al evento, que forma parte de la serie TikTok LIVE Premiere, un formato reservado para figuras de gran impacto dentro de la plataforma.

La elección del espacio no es casual. TikTok se ha convertido en uno de los principales canales de conexión entre la artista y sus seguidores. Actualmente, la colombiana supera los 56 millones de seguidores en la aplicación, donde varias de sus canciones han alcanzado una enorme viralidad. Uno de los casos más destacados es ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, tema que inspiró más de 1,7 millones de videos creados por usuarios de todo el mundo.

Horario de transmisión y de qué tratará el show de Karol G en TikTok

El show se realizará este miércoles 4 de noviembre entre las 9.00 p. m. y las 10.00 p. m., hora de Perú. Durante 60 minutos, la ‘Bichota’ ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones que integran ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, producción publicada este año bajo los sellos Bichota Records e Interscope.

El álbum marcó un nuevo hito para la intérprete al alcanzar el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard. Además, reunió colaboraciones con artistas de talla internacional como Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. Con este escenario como punto de partida, la transmisión busca ofrecer a los fans un acceso cercano a una de las producciones más comentadas de la música latina reciente, mientras comparten sus reacciones en tiempo real junto a una audiencia conectada desde distintas partes del mundo.