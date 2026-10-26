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Policía en retiro y su hijo son baleados en Cercado de Lima: cámaras captaron feroz persecución cerca de Las Malvinas

Las víctimas viajaban en una camioneta negra cuando sujetos en motocicleta las atacaron cerca de Las Malvinas. La PNP no descarta un presunto caso de extorsión.

PNP investiga el móvil del ataque contra padre e hijo
PNP investiga el móvil del ataque contra padre e hijo
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Un policía en retiro y su hijo resultaron heridos de bala la noche del último domingo 25 de octubre, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta los persiguieran y atacaran cuando viajaban en una camioneta negra por el Cercado de Lima. Ambos recibieron atención médica de emergencia y permanecen con pronóstico reservado.

El ataque ocurrió a la altura de la cuadra 11 del jirón Zorritos, en el cruce con la avenida Naciones Unidas, cerca de la zona comercial de Las Malvinas. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión. Entre las hipótesis figura un presunto caso de extorsión, aunque esta posibilidad aún no ha sido confirmada.

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Cámaras registraron persecución y más de 20 disparos

Las cámaras de videovigilancia captaron el inicio del ataque en el sector de Las Malvinas, cuando la camioneta negra salía de un estacionamiento. En las imágenes se observa a un hombre vestido de negro que se acerca al vehículo en movimiento y dispara contra sus ocupantes. Después, los agresores persiguen a las víctimas a bordo de una motocicleta.

Testigos reportaron más de 20 detonaciones durante el tiroteo. En la escena, los peritos de la PNP recogieron más de 20 casquillos de bala. Cuatro proyectiles impactaron en la puerta del copiloto de la camioneta.

Tras el ataque, ambas víctimas recibieron auxilio y fueron trasladadas de emergencia a una clínica cercana. El personal médico mantiene reservado el pronóstico de salud de los dos heridos.

Vecinos de la zona también alertaron sobre la falta de operatividad de varias cámaras de seguridad, una situación que podría dificultar la reconstrucción del recorrido de los atacantes.

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PNP investiga presunta extorsión contra las víctimas

Los agentes a cargo del caso recopilan imágenes de cámaras privadas para identificar al hombre que inició los disparos y establecer la ruta de escape de los sospechosos. También prevén recoger testimonios de comerciantes y administradores de estacionamientos cercanos a Las Malvinas.

La PNP no descarta que el ataque esté relacionado con un presunto caso de extorsión contra el policía en retiro y su hijo. Sin embargo, las diligencias deberán establecer si existe un vínculo entre esa hipótesis y el tiroteo.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque e identificar a todos los involucrados.

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