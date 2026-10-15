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Trabajador de carwash golpea a hombre de 62 años y lo deja inconsciente en la calle en Cercado de Lima

La Policía Nacional del Perú detuvo al agresor, Jorge Robles Quiroz, de 49 años, quien tiene denuncias previas por agresiones, incluyendo violencia familiar.

El sujeto fue detenido por efectivos de la Policía Nacional y está siendo investigado.
El sujeto fue detenido por efectivos de la Policía Nacional y está siendo investigado. | Composición LR
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Un hombre de 62 años quedó inconsciente en la vía pública tras ser brutalmente golpeado por un trabajador de un negocio de lavado de vehículos en el Cercado de Lima. La agresión ocurrió a plena luz del día en la cuadra 16 del jirón Casapalca y terminó con la intervención del presunto atacante por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la información policial, el enfrentamiento se habría originado cuando el adulto mayor le reclamó al trabajador por presuntamente invadir su propiedad y subirse al techo de su vivienda sin autorización.

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Durante la discusión, el agresor habría golpeado primero a la víctima en el rostro. Aunque el hombre intentó defenderse y ponerse de pie en reiteradas ocasiones, el atacante continuó agrediéndolo hasta dejarlo tendido e inconsciente sobre la berma. Tras el ataque, el sujeto se retiró caminando del lugar.

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Cercado de Lima: trabajador fue detenido tras la agresión

La Policía identificó al intervenido como Jorge Robles Quiroz, de 49 años, quien trabajaba en el establecimiento de lavado de vehículos. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los agentes lo trasladaron a la comisaría de Mirones Alto, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Según fuentes policiales, el intervenido registra denuncias anteriores por presunta agresión física, incluidas acusaciones de violencia contra sus propios hijos. Estos registros deberán ser evaluados por las autoridades competentes en el marco de las investigaciones.

El personal policial inició las coordinaciones con el Ministerio Público para determinar la situación legal del investigado y establecer las responsabilidades que correspondan por el ataque contra el hombre de 62 años.

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Familia de la víctima pide que el caso no quede impune

Tras lo ocurrido, los familiares del agraviado acudieron a la comisaría de Mirones Alto para solicitar que se adopten las medidas legales correspondientes y expresar su preocupación por la gravedad de las lesiones que habría sufrido el adulto mayor.

Los parientes también pidieron garantías para proteger la integridad física de la víctima y de su entorno familiar. Además, manifestaron su temor de que se produzcan nuevos episodios de violencia en la zona y solicitaron que se evalúen las denuncias previas atribuidas al intervenido.

La víctima recibe atención médica, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la agresión.

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