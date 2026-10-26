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Sociedad

Estudiante es asesinado frente a su enamorada a orillas del río Chillón en San Martín de Porres

Elvis Bryan Rojas Guerrero regresaba de un campeonato de fútbol cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta. El joven cursaba el séptimo ciclo de Administración.

Un joven estudiante de 26 años, identificado como Elvis Bryan Rojas Guerrero, fue asesinado a balazos junto a su pareja en San Martín de Porres, cerca del río Chillón.
Un joven estudiante de 26 años, identificado como Elvis Bryan Rojas Guerrero, fue asesinado a balazos junto a su pareja en San Martín de Porres, cerca del río Chillón. | Difusión
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Un joven estudiante de 26 años fue asesinado a balazos cuando se encontraba junto a su enamorada a orillas del río Chillón, en San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Elvis Bryan Rojas Guerrero, quien habría sido interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

El crimen ocurrió durante la noche del domingo, en un sector que, según los reportes preliminares, no cuenta con alumbrado público ni cámaras de seguridad. Estas condiciones habrían facilitado el ataque y la posterior fuga de los presuntos responsables.

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Joven regresaba de un campeonato de fútbol

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, Elvis Rojas se encontraba junto a su enamorada esperando una mototaxi para regresar a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Santa Isolina. Ambos permanecían en las inmediaciones del río Chillón cuando fueron sorprendidos por los atacantes.

El joven había retornado de un campeonato de fútbol organizado como un reencuentro con sus antiguos compañeros de promoción. Tras finalizar la actividad deportiva, se dirigió hacia su domicilio acompañado de su pareja.

Rojas Guerrero era estudiante de la carrera de Administración y cursaba el séptimo ciclo. Sus familiares llegaron hasta la zona tras conocer lo ocurrido y protagonizaron escenas de dolor.

Según los testimonios recogidos en el lugar, los sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a la víctima y, tras reconocerla, le dispararon hasta en cinco ocasiones. Los impactos provocaron su muerte en el lugar.

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Ataque ocurrió en una zona sin alumbrado ni cámaras

El sector donde ocurrió el asesinato permanece sin alumbrado público y tampoco cuenta con cámaras de seguridad, situación que podría dificultar la identificación de los responsables.

Los presuntos sicarios habrían aprovechado la oscuridad de la zona para acercarse al estudiante, ejecutar el ataque y escapar rápidamente del lugar. La Policía Nacional inició las diligencias para determinar cómo ocurrió el crimen y establecer la identidad de los autores.

La escena fue acordonada mientras representantes del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes y autorizaban el levantamiento del cuerpo, que posteriormente sería trasladado a la Morgue Central de Lima.

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Policía investiga posible móvil del asesinato

Los familiares de Elvis Rojas señalaron que desconocen los motivos por los que habría sido atacado. Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial el móvil del asesinato.

Una de las hipótesis que se maneja es la de un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades a partir de las investigaciones.

El asesinato del estudiante se suma a otros hechos violentos registrados en Lima Metropolitana y el Callao durante las últimas horas, pese al estado de emergencia que permanece vigente en ambas jurisdicciones para enfrentar el incremento de la criminalidad.

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