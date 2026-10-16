Chofer de colectivo fue asesinado en Cercado de Lima mientras transportaba pasajeros

El conductor de un vehículo tipo taxi que realizaba el servicio de colectivo fue asesinado la noche de este viernes 16 de octubre en Cercado de Lima. El hecho ocurrió alrededor de las 6.38 p. m. cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo a la altura de la avenida Colonial con la avenida Universitaria, en sentido del Callao a Lima.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Temoche Valdez. En tanto, los pasajeros del vehículo de placa C6R-017 responden a los nombres de Cristina Erica Garay Ccalluconti, Emilia Irene Garay Ccalluconti y un menor de edad. Ellos resultaron ilesos.

Video destacado TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Ataque con pasajeros a bordo

Según el testimonio brindado por los pasajeros a la Policía Nacional (PNP), la unidad fue interceptada por un vehículo color rojo desde donde sujetos desconocidos le dispararon al chofer en dos ocasiones.

Malherido, el conductor estacionó su unidad, descendió a los pasajeros y continuó su ruta por la avenida Colonial hasta que terminó impactando con una reja que separa las vías a la altura de una pollería.

Caso en investigación

Tras el atentado, agentes de la PNP llegaron al lugar y cercaron la escena del crimen para iniciar las diligencias del caso. Representantes del Ministerio Público también llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver. Las causas que motivaron el ataque son materia de investigación.