Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Chofer de colectivo fue asesinado en Cercado de Lima mientras transportaba pasajeros

La unidad fue interceptada cuando circulaba con pasajeros a bordo a la altura de la avenida Colonial con la avenida Universitaria. La víctima mortal fue identificada como Alejandro Temoche Valdez.

Asesinan a chofer de colectivo en Cercado de Lima
Asesinan a chofer de colectivo en Cercado de LimaFoto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

El conductor de un vehículo tipo taxi que realizaba el servicio de colectivo fue asesinado la noche de este viernes 16 de octubre en Cercado de Lima. El hecho ocurrió alrededor de las 6.38 p. m. cuando la unidad circulaba con pasajeros a bordo a la altura de la avenida Colonial con la avenida Universitaria, en sentido del Callao a Lima.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Temoche Valdez. En tanto, los pasajeros del vehículo de placa C6R-017 responden a los nombres de Cristina Erica Garay Ccalluconti, Emilia Irene Garay Ccalluconti y un menor de edad. Ellos resultaron ilesos.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Beca 18: Pronabec amplía hasta este domingo 18 de octubre la inscripción para postular al concurso

lr.pe

Ataque con pasajeros a bordo

Según el testimonio brindado por los pasajeros a la Policía Nacional (PNP), la unidad fue interceptada por un vehículo color rojo desde donde sujetos desconocidos le dispararon al chofer en dos ocasiones.

Malherido, el conductor estacionó su unidad, descendió a los pasajeros y continuó su ruta por la avenida Colonial hasta que terminó impactando con una reja que separa las vías a la altura de una pollería.

Caso en investigación

Tras el atentado, agentes de la PNP llegaron al lugar y cercaron la escena del crimen para iniciar las diligencias del caso. Representantes del Ministerio Público también llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver. Las causas que motivaron el ataque son materia de investigación.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FAP envía avión Spartan y helicóptero MI-17 para combatir incendio forestal en Cusco

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Trump suspende temporalmente las nuevas sanciones del Congreso a Rusia por "interés nacional"

Sociedad

FAP envía avión Spartan y helicóptero MI-17 para combatir incendio forestal en Cusco

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Digemid ordena retiro y destrucción de lotes de anestésico y catéter por incumplir controles de calidad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Álvaro Vargas Llosa niega intromisión política de embajador Navarro y asegura que solo tiene "una voz más participativa"

Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga