Dos cuerpos, proyectiles y trampas explosivas en La Pampa: buscan más fosas en zona minera de Madre de Dios Los restos de dos hombres fueron encontrados en un área vinculada a la disputa entre organizaciones criminales dedicadas a actividades relacionadas con la minería ilegal. La Policía no descarta que existan más víctimas enterradas.

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de fosas clandestinas en La Pampa, Madre de Dios, tras hallar restos de dos hombres enterrados en la zona de actividad criminal.

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de fosas clandestinas en La Pampa, Madre de Dios, tras hallar restos de dos hombres enterrados en la zona de actividad criminal. Difusión

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició la búsqueda de posibles fosas y cementerios clandestinos en el sector de La Pampa, en Madre de Dios, luego de encontrar los restos de dos personas enterradas en una zona donde operan organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

El hallazgo se produjo el último 22 de octubre, a la altura del kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. Los restos corresponderían a dos varones y tendrían más de un mes de antigüedad, según las primeras diligencias.

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El jefe de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la PNP, general José Manuel Cruz Chamba, informó a La República que la ubicación de la fosa fue posible gracias a información obtenida durante las investigaciones contra organizaciones criminales que operan en La Pampa. “Por ahora van estos dos. Mañana vamos a seguir y es altamente probable que encontremos más cuerpos”, señaló el oficial.

De acuerdo con el general, los restos se encontraban principalmente en estado óseo y las prendas de vestir estaban deterioradas, lo que permite estimar que las muertes ocurrieron hace más de un mes. Sin embargo, la antigüedad exacta será determinada mediante las pericias forenses.

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de fosas clandestinas en La Pampa, Madre de Dios, tras hallar restos de dos hombres enterrados en la zona de actividad criminal.

PNP investiga si las víctimas fueron asesinadas por organizaciones criminales

Una de las hipótesis que maneja la Policía es que los fallecidos podrían haber pertenecido a organizaciones criminales rivales y que fueron enterrados después de enfrentamientos armados. Sin embargo, los investigadores tampoco descartan que se trate de personas asesinadas tras ser víctimas de extorsión o secuestro.

Cruz Chamba señaló que en esta zona se enfrentan dos grupos identificados por la PNP como Los Sanguinarios de La Pampa y Los Guardianes de La Pampa. Estas organizaciones son investigadas por delitos vinculados al sicariato y al cobro de cupos dentro de actividades relacionadas con la minería ilegal.

“Pueden ser ciudadanos que en su momento no pagaron el secuestro, no pagaron la extorsión y les dieron muerte”, explicó el jefe policial.

Por ello, una de las prioridades de la investigación es establecer la identidad de los fallecidos y verificar si existen denuncias de desaparición que permitan relacionarlos con las personas encontradas.

Hallan proyectiles cerca de la fosa

Durante las diligencias realizadas en el lugar, los agentes también encontraron proyectiles de arma de fuego. Estos serán sometidos a pericias balísticas para determinar si guardan relación con otros hechos violentos registrados en la zona.

La Policía empleará el sistema IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística) para comparar las características de los proyectiles con registros de armas utilizadas en investigaciones anteriores.

Según Cruz Chamba, durante el año la PNP ha incautado alrededor de 103 armas a organizaciones investigadas en La Pampa, entre fusiles, pistolas y escopetas. Los análisis permitirán determinar si alguna de estas armas pudo haber sido utilizada en los homicidios.

La Policía Nacional del Perú inició la búsqueda de fosas clandestinas en La Pampa, Madre de Dios, tras hallar restos de dos hombres enterrados en la zona de actividad criminal.

Trampas explosivas dificultan búsqueda de más cuerpos

La búsqueda de nuevas fosas clandestinas se desarrolla en una zona boscosa donde los agentes han encontrado parapetos, trampas cazabobos y posibles cargas explosivas.

De acuerdo con el jefe policial, algunos de estos dispositivos podrían activarse mediante cables o mecanismos de control remoto. Por ello, la PNP ha desplegado personal especializado para detectar y desactivar los artefactos antes de continuar con las labores de búsqueda.

La fosa fue localizada a unos 600 metros de una vivienda cercana al lugar donde ocurrió un enfrentamiento el pasado 6 de octubre. En ese operativo murieron tres presuntos integrantes de Los Guardianes de La Pampa y un efectivo de las fuerzas especiales.

La Policía evalúa ahora si los dos cadáveres encontrados podrían guardar relación con ese enfrentamiento y si existen otras personas que hayan sido asesinadas y posteriormente enterradas en la zona.

Antropólogos forenses identificarán a las víctimas

Los restos serán sometidos a estudios de antropología forense para establecer la identidad de las víctimas. Entre las diligencias previstas se encuentran los análisis de ADN y la evaluación de prendas u otros objetos recuperados junto a los cadáveres. La Policía también cruzará esta información con denuncias de desaparición registradas en Madre de Dios y otras regiones.

Los resultados permitirán determinar quiénes eran las víctimas y esclarecer las circunstancias de sus muertes. Asimismo, si se confirma su vinculación con las organizaciones criminales investigadas, los hallazgos podrían aportar nuevas evidencias sobre la violencia generada por las disputas por el control de actividades relacionadas con la minería ilegal en La Pampa.