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Jorge Luna defiende el polémico fichaje de Jean Deza para Domingo Dianderas en Copa Perú: “Creo en las personas”

Jorge Luna respondió a los cuestionamientos por la incorporación de Jean Deza a Domingo Dianderas. El humorista aseguró que confía en el talento del delantero y que su prioridad es ganar la Copa Perú 2026.

Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas. Composición LR. Instagram
Jorge Luna defiende el fichaje de Jean Deza en el Domingo Dianderas. Composición LR. Instagram
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Jorge Luna rompió su silencio tras la polémica generada por la contratación de Jean Deza en el club Domingo Dianderas de Chincha. El comediante, quien preside el equipo, publicó un comunicado en sus redes sociales para defender su decisión, en medio de la expectativa por la participación del conjunto en los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026.

A través de su pronunciamiento, el conductor de 'Hablando Huevadas' sostuvo que todas las decisiones que toma al frente de la institución tienen como propósito alcanzar el campeonato. Aunque reconoció que no todos estarán de acuerdo con sus determinaciones, destacó el trabajo que realizan tanto los futbolistas como el personal administrativo para cumplir el objetivo deportivo. Sus declaraciones se conocieron después de que el fichaje del popular 'Ratón' despertara cuestionamientos entre los seguidores del equipo.

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Jorge Luna se pronuncia sobre los cuestionamientos sobre el fichaje de Jean Deza

Frente a las críticas por la llegada de Jean Deza, Luna defendió su confianza en las capacidades de los futbolistas de su equipo y en la posibilidad de reunir un plantel comprometido con la meta del club. El delantero, conocido como el 'Ratón', cuenta con experiencia en el fútbol peruano y ahora afronta el desafío de contribuir al desempeño de Domingo Dianderas en una etapa decisiva del torneo.

"Creo en el talento, creo en las personas y, sobre todo, creo en la capacidad que tenemos de convencer a los jugadores de conseguir el objetivo", expresó el conductor. Además, pidió una oportunidad a las personas que mantienen dudas sobre sus decisiones. "A quienes confían, gracias. A quienes dudan, les pido que nos den la oportunidad de demostrarlo. Y a quienes nos quieren ver caer, nos vemos en la cancha", agregó el humorista en su mensaje.

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Pronunciamiento de Jorge Luna tras el fichaje de Jean Deza. Composición LR. Instagram

Pronunciamiento de Jorge Luna tras el fichaje de Jean Deza. Composición LR. Instagram

Jorge Luna lanza fuerte mensaje contra sus detractores

El comediante también aprovechó su pronunciamiento para dirigirse a los rivales de Domingo Dianderas, dejando en claro que su prioridad no es responder a las críticas en las plataformas digitales, sino competir por el campeonato. El presidente del club insistió en que el trabajo dentro del campo será determinante para demostrar si el equipo está preparado para cumplir sus aspiraciones.

"Nosotros no hemos llegado hasta aquí para responderles. Hemos llegado para intentar campeonar, y eso no se logra publicando en las redes sociales", sostuvo el comediante, quien reafirmó así su postura frente a los cuestionamientos que surgieron tras la incorporación de Jean Deza.

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