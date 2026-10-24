Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

La sanción, impuesta por Indecopi, incluyó multas elevadas, siendo la mayor de 116.66 UIT para Jerand Import & Trading S.A.C., seguida por Group Enterprise Bin Bin S.A.C. y Asia Company Toys S.A.C.

La sanción, impuesta por Indecopi, incluyó multas elevadas, siendo la mayor de 116.66 UIT para Jerand Import & Trading S.A.C., seguida por Group Enterprise Bin Bin S.A.C. y Asia Company Toys S.A.C. Foto: composición LR

Cinco empresas importadoras deberán pagar multas que, en conjunto, ascienden a 332,55 UIT, equivalentes a S/1.829.025, por ingresar al mercado peruano artículos que reproducían elementos de la obra artística Labubu sin contar con el permiso correspondiente. La sanción fue impuesta por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, tras evaluar la reproducción no autorizada de esta obra protegida.

Los derechos patrimoniales de Labubu pertenecen a Beijing Pop Mart Cultural Creative Co. Ltd.. Según lo determinado por la autoridad, la importación de productos que incorporan obras amparadas por el derecho de autor exige autorización de sus titulares. Como parte de las medidas adoptadas, las cinco compañías también deberán figurar en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos.

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Indecopi impone multas de hasta 116 UIT a empresas que importaron productos Labubu sin permiso

La sanción más alta recayó en Jerand Import & Trading S.A.C., con una multa de 116,66 UIT. En segundo lugar se ubicó Group Enterprise Bin Bin S.A.C., sancionada con 113,85 UIT, mientras que Asia Company Toys S.A.C. recibió una multa de 86,27 UIT. Estos tres casos concentran la mayor parte del monto total aplicado por la autoridad administrativa.

Las otras dos empresas sancionadas fueron Import Export Jama S.A.C., con una multa de 12,55 UIT, y Arovell Perú S.A.C., con 3,22 UIT. La suma de las cinco sanciones alcanza las 332,55 UIT, cifra equivalente a S/1.829.025. Las resoluciones fueron emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que evaluó las infracciones relacionadas con la importación de artículos que reproducían la obra sin autorización.

¿Qué artículos Labubu fueron importados sin autorización y qué medidas dispuso Indecopi?

Entre los productos detectados había accesorios para el cabello, como ganchos y ligas, además de monederos, pulseras, llaveros de peluche, gorros, relojes y globos metálicos. Los artículos tenían imágenes que reproducían elementos de la obra Labubu, pese a que no se contaba con la autorización requerida para utilizarla.

Además de establecer las multas económicas, el Indecopi ordenó inscribir a las cinco empresas en el registro de infractores correspondiente a la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos. Esta medida forma parte de las decisiones adoptadas en los procedimientos administrativos vinculados con la importación de los productos.