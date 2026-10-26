Acribillan a chofer de Cora Cora frente a su hijo y 20 pasajeros en San Juan de Miraflores Un conductor de 71 años fue atacado a tiros por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando manejaba un bus por la avenida Los Héroes.

Un ataque armado contra un bus en San Juan de Miraflores dejó al chofer herido. El conductor de 71 años fue baleado mientras transportaba a 20 pasajeros en la avenida Los Héroes. | Exitosa

Un ataque armado contra un bus en San Juan de Miraflores dejó al chofer herido. El conductor de 71 años fue baleado mientras transportaba a 20 pasajeros en la avenida Los Héroes. | Exitosa

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en San Juan de Miraflores (SJM). Un chofer de 71 años de la empresa Cora Cora S.A. fue baleado mientras conducía un bus con alrededor de 20 pasajeros por la cuadra 3 de la avenida Los Héroes, cerca del Mall del Sur. El atentado ocurrió frente a su hijo, quien también trabajaba en la unidad.

Según la información policial difundida por Exitosa, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon hasta cinco veces contra la cabina del conductor. Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron del lugar.

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Los pasajeros tuvieron que agacharse para protegerse de los disparos. En tanto, el hijo del conductor, que se encontraba en la parte posterior del bus cobrando los pasajes, se acercó para auxiliarlo y le pidió que detuviera la unidad.

El chofer fue identificado como José Vera Rojas. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde permanecía bajo observación médica. De acuerdo con su hijo, su estado de salud era estable y se encontraba fuera de peligro.

Hijo del chofer descarta conocer motivo del ataque

El hijo de la víctima contó que no pudo observar las características de los atacantes, aunque los pasajeros señalaron que se movilizaban en una motocicleta. “Fue de un momento a otro. Escuché un ruido muy fuerte y la gente entró en pánico. Me acerqué a ver si el chofer estaba bien. Pero mi papá estaba muy herido”, relató.

También señaló que no sabía si la empresa había recibido amenazas o algún indicio relacionado con una posible extorsión. La unidad cubría la ruta entre Villa María del Triunfo y Surquillo cuando ocurrió el atentado. Por el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque.

Bus fue trasladado a la Dirincri

Luego de las diligencias realizadas en la zona, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística trasladaron el bus hasta la sede de la Dirincri de San Juan de Miraflores, donde se continuarán las investigaciones.

Los agentes revisarán, entre otros elementos, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron después de disparar contra el conductor.

El ataque vuelve a generar preocupación entre los usuarios y trabajadores del transporte público, en un contexto de reiterados atentados contra buses y conductores en Lima.