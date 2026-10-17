Cercado de Lima: cae banda ‘Los Lujuriosos del Centro’ y rescatan a adolescente víctima de explotación sexual en local nocturno

Se incautaron teléfonos, un equipo de grabación y más de S/ 5.000 en efectivo. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la explotación sexual.

Se incautaron teléfonos, un equipo de grabación y más de S/ 5.000 en efectivo. Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la explotación sexual. Foto: composición LR

Nueve presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Lujuriosos del Centro’ fueron detenidos durante una intervención policial en un establecimiento nocturno del jirón Camaná, en el Cercado de Lima. La operación se realizó durante la madrugada y permitió rescatar a una adolescente peruana de 17 años, cuya situación fue atendida bajo los protocolos establecidos por ley.

La Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes informó que el operativo también permitió identificar a 30 presuntas víctimas e intervenir a 24 clientes que se encontraban en el local. Los detenidos serán investigados por su presunta participación en el delito de promoción o favorecimiento de la explotación sexual.

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Operativo en jirón Camaná: nueve detenidos y 30 presuntas víctimas identificadas

Entre las 30 personas identificadas durante la intervención, 14 eran mujeres peruanas y 16 de nacionalidad venezolana. Además, la Policía rescató a la menor de edad y realizó las diligencias correspondientes para atender su situación conforme a los procedimientos legales.

Durante el registro del establecimiento, los agentes incautaron teléfonos celulares, un equipo de grabación DVR, cuadernos con anotaciones, talonarios de tickets y S/ 5.810 en efectivo. Estos elementos quedaron comprendidos en las actuaciones policiales relacionadas con la investigación contra los presuntos miembros de ‘Los Lujuriosos del Centro’.

La intervención tuvo como objetivo desarticular la organización criminal que operaba en el local nocturno ubicado en el jirón Camaná. Los nueve intervenidos quedaron sujetos a las investigaciones por el presunto delito vinculado con la explotación sexual, mientras que los 24 clientes fueron trasladados para las diligencias de identificación y control correspondientes.

Ate: intervienen a 117 clientes y rescatan a presuntas víctimas en local nocturno

En otro operativo realizado esta semana, la Policía Nacional detuvo a nueve presuntos integrantes de ‘Los Terribles de las Geishas’ en el establecimiento nocturno ‘Sexi Geishas’, situado en la avenida Santa Rosa, en el distrito de Ate. La intervención se desarrolló entre el día anterior y la madrugada del 15 de octubre, como parte de las acciones contra la trata de personas.

De acuerdo con la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, los nueve detenidos presuntamente desempeñaban labores de cajera, seguridad y atención en barra. Fueron intervenidos bajo los alcances de la flagrancia delictiva y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias legales por su presunta implicación en el favorecimiento a la prostitución.

En el establecimiento, los agentes identificaron a 82 presuntas víctimas: 49 ecuatorianas, 19 peruanas, nueve venezolanas, cuatro colombianas y una brasileña. Asimismo, intervinieron a 117 clientes presentes en el local como parte de las acciones de control e identificación efectuadas durante el operativo.

Ambas intervenciones fueron ejecutadas en establecimientos nocturnos de Lima y terminaron con nueve detenidos en cada caso. Las investigaciones corresponden a presuntos delitos vinculados con la explotación sexual o el favorecimiento a la prostitución, según la información difundida por la unidad policial especializada.