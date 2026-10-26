Viralizan imágenes de Andrea San Martín feliz y sonriente en importante evento familiar tras quedar libre por denuncia de Juan Víctor ¡Disfruta totalmente de su libertad! Andrea San Martín dejó atrás las 40 horas que permaneció en una comisaría de Miraflores tras la denuncia de Juan Víctor por presunto maltrato a su hija y reapareció más feliz que nunca en un evento de su hermana.

Andrea San Martín volvió a aparecer públicamente en medio de la controversia generada por la denuncia presentada por su expareja, Juan Víctor Sánchez, por una presunta agresión física y psicológica contra la hija menor que tienen en común. La influencer participó en una celebración familiar luego de abandonar la comisaría de Miraflores, donde permaneció detenida durante cerca de 40 horas.

La presencia de la empresaria llamó la atención debido a que evitó compartir imágenes del encuentro en sus propias redes sociales. Sin embargo, una fotografía publicada por su hermana permitió conocer que estuvo presente en el baby shower y que se mostró sonriente junto a la futura mamá y las demás invitadas, pese a la situación que atraviesa por la denuncia.

Andrea San Martín reaparece en baby shower de su hermana

Andrea San Martín asistió al baby shower de su hermana Ximena el sábado 24 de octubre, apenas un día después de recuperar su libertad. La reunión familiar se organizó para celebrar la próxima llegada del bebé y contó con la presencia de personas cercanas a la futura madre.

Aunque la creadora de contenido optó por mantener en reserva su participación y no publicó fotografías del evento en sus perfiles sociales, Ximena compartió una instantánea en su cuenta personal de Instagram. En la imagen, la popular 'Ojiverde' aparece sonriente junto a su hermana embarazada y otras invitadas, lo que confirmó su asistencia a la celebración.

La reaparición se produjo en un momento delicado para la influencer, quien afronta la controversia derivada de la denuncia de Juan Víctor Sánchez. Su expareja la señaló por una presunta agresión física y psicológica contra la hija menor de ambos, un caso que generó atención mediática tras su detención en Miraflores.

¿Qué dijo Andrea San Martín tras ser puesta en libertad?

Tras abandonar la comisaría, Andrea San Martín ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación. Visiblemente afectada por lo ocurrido, evitó entrar en detalles sobre la denuncia y centró sus palabras en la situación que atravesaba con su hija.

"Mi cerebro en este momento solo está en la situación que ustedes han visto desde que he llegado. No quiero agregar de más ni quitar ni restar ni nada, es lo que es y punto", manifestó la empresaria ante la prensa.

"Quisiera no hablar absolutamente nada de nadie. Solamente eso, nada más. Ya lo demás tiene un camino que se tiene que respetar", agregó Andrea San Martín.