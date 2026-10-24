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Sociedad

Distrito de Piura afectado por lluvias ejecutó solo el 31% del presupuesto para enfrentar El Niño

La Contraloría advirtió que la Municipalidad de Veintiséis de Octubre aún no iniciaba la limpieza de nueve drenes ni de la quebrada Pajaritos, pese a que faltaban pocos días para el vencimiento del estado de emergencia. Más de 90.000 habitantes viven en zonas de riesgo muy alto.

Veintiséis de Octubre solo ejecutó el 31 % de recursos en 41 días de emergencia ante el FEN
Veintiséis de Octubre solo ejecutó el 31 % de recursos en 41 días de emergencia ante el FENFoto: Contraloría
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La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, uno de los sectores de Piura afectados por las recientes lluvias, solo ejecutó el 31,2% del presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. La Contraloría General de la República advirtió que esta situación limita la implementación oportuna de medidas preventivas, mientras persiste el pronóstico de precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte por el Fenómeno El Niño.

El distrito ya registró impactos por las lluvias de los últimos días, que provocaron aniegos e inundaciones, incluso en dos grifos. En este contexto, el órgano de control alertó que, cuando habían transcurrido 41 de los 60 días de la última declaratoria de emergencia, la comuna todavía no había iniciado la limpieza de nueve drenes ni de la quebrada Pajaritos. Además, más de 90.000 habitantes se encuentran en zonas de riesgo muy alto.

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Municipalidad no ha iniciado la limpieza de nueve drenes

Según el Informe de Visita de Control n.° 034-2026-OCI/6042-SVC, que evaluó el periodo del 2 de julio al 12 de octubre de 2026, la municipalidad no había iniciado los trabajos de limpieza y descolmatación de los drenes 31 de Enero, Enace, Petro Perú, Marcavelica, Telefónica, Villa Hermosa, Villa Perú Canadá, Pumacahua y Cero. La misma situación se reportó en la quebrada Pajaritos.

La Contraloría precisó que solo los drenes Japón-Turquía y 66 fueron intervenidos mediante un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El informe advierte que la falta de estas intervenciones limita la implementación oportuna de medidas para reducir el riesgo en las zonas expuestas a inundaciones.

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Municipio ejecutó S/1,1 millones de un presupuesto de S/3,5 millones

La entidad cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/3.530.685 para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. Sin embargo, hasta el periodo evaluado solo había devengado S/1.102.277, equivalente al 31,2% de los recursos disponibles.

La primera declaratoria de emergencia se estableció mediante el Decreto Supremo n.° 097-2026-PCM, del 2 de julio, que incluyó a Veintiséis de Octubre entre los 796 distritos del país considerados en emergencia por peligro inminente ante las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida tuvo una vigencia de 60 días calendario y, posteriormente, el 1 de septiembre se aprobó una nueva declaratoria por el mismo peligro y durante igual plazo.

Ambas disposiciones establecieron que los gobiernos locales debían ejecutar acciones inmediatas para reducir el riesgo existente, así como medidas de respuesta y rehabilitación, con cargo a sus presupuestos institucionales.

La alerta de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se mantiene, con una previsión de precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte durante el trimestre de octubre a diciembre de 2026.

La Contraloría notificó el informe al titular de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre para que adopte las acciones correspondientes, en el marco de sus competencias y obligaciones.

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