Kast acepta que su Gobierno erró al rebajar condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores El mandatario también impulsará un proyecto de ley que impida el acceso a rebajas de condena para quienes cometan abuso o violación de menores, exigiendo su rápida tramitación.

Kast asegura la suspensión de nuevas rebajas de condena y la revisión de casos previos. Foto: AFP.

Kast asegura la suspensión de nuevas rebajas de condena y la revisión de casos previos. Foto: AFP.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, asumió la responsabilidad de su Gobierno por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, pero descartó remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien continuará en el cargo para encabezar las medidas correctivas.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario reconoció la gravedad de la controversia, que generó cuestionamientos políticos y puso en entredicho la actuación del Ministerio de Justicia. "No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna", afirmó.

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Kast también dirigió un mensaje a las víctimas y reconoció la responsabilidad estatal: "Les digo con claridad que el Estado les falló", sostuvo. Además, añadió que su administración se hacía cargo "con todo el costo que ello tenga".

Suspensión de nuevas rebajas y revisión de derechos

Entre las medidas anunciadas, el mandatario confirmó la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Informó que el Ejecutivo revisará caso por caso los decretos ya emitidos para determinar qué herramientas legales y administrativas pueden utilizarse.

Añadió que el Gobierno buscará mecanismos para revisar las decisiones adoptadas y procurar que los condenados cumplan íntegramente sus penas. No obstante, no detalló qué procedimientos concretos permitirían revertir los beneficios ya concedidos.

La revisión anunciada no supone, por sí sola, que los decretos hayan quedado anulados ni que las personas beneficiadas deban regresar automáticamente a prisión para cumplir el resto de sus condenas. Sus efectos dependerán de las vías legales y administrativas que resulten aplicables en cada caso.

El nacimiento de un proyecto de ley

El presidente también anunció que su Gobierno impulsará una iniciativa legislativa para impedir que las personas condenadas por abuso sexual o violación de menores accedan a rebajas de condena.

Sostuvo que recogerán las mociones parlamentarias que se presentaron desde el Senado y de la Cámara de Diputados y presentarán un proyecto de ley para que, "sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno", algún criminal que abusa o viola a un niño nunca más tenga acceso a la rebaja de una condena.

Kast pidió acelerar la tramitación de las propuestas y afirmó que la modificación legal no puede seguir esperando. También descartó trasladar la responsabilidad a administraciones anteriores, pese a reconocer que el problema normativo existía desde hace años.