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Economía

Techo Propio: presupuesto para 2027 plantea recortar 53% los subsidios para comprar vivienda

Capeco y CODIP advierten que los recursos para entregar bonos de compra de vivienda están por agotarse. A esta situación se suma el recorte previsto para el próximo año, que también afectaría los fondos de Mivivienda.

El agotamiento de fondos del Bono Familiar Habitacional genera preocupación en el sector inmobiliario. La falta de apoyo financiero podría interrumpir la entrega de nuevos subsidios, afectando a potenciales compradores.
El agotamiento de fondos del Bono Familiar Habitacional genera preocupación en el sector inmobiliario. La falta de apoyo financiero podría interrumpir la entrega de nuevos subsidios, afectando a potenciales compradores.Composición LR/IA
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Comprar una casa podría volverse más difícil para miles de familias si se concretan los recortes previstos para los programas de vivienda social. El proyecto de presupuesto público para 2027 plantea reducir en 53% los recursos destinados a los subsidios de Techo Propio y en 60% los de Mivivienda, en comparación con este año, según advirtieron la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

La alerta llega cuando los fondos del Bono Familiar Habitacional de Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, están por agotarse. Ambos gremios señalaron que, pese a las gestiones ante las autoridades, todavía no se ha concretado una asignación adicional que permita mantener la entrega de estos beneficios en los próximos días.

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Techo Propio podría quedarse sin fondos para nuevos bonos de vivienda

El Bono Familiar Habitacional permite que las familias accedan a una ayuda económica del Estado para comprar una vivienda. Para quienes no cuentan con suficientes ahorros, este aporte puede marcar la diferencia entre concretar la compra de una casa o seguir postergándola.

Sin una ampliación presupuestal, la entrega de nuevos subsidios podría interrumpirse, dejando a potenciales compradores sin el apoyo que esperaban recibir. La situación también genera incertidumbre entre los proyectos inmobiliarios que dependen de estos beneficios para atender a las familias interesadas en adquirir una vivienda.

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Ahora, la preocupación está en si habrá dinero suficiente para mantener estas asignaciones. Los gremios advierten que la incertidumbre no se limita a los próximos días, sino que también alcanza al presupuesto que el Estado destinará a estos programas en 2027.

Menos subsidios podrían empujar a más familias a zonas de riesgo

Capeco y CODIP también advirtieron que reducir los recursos para vivienda social puede agravar el déficit habitacional, es decir, la falta de viviendas adecuadas para cubrir las necesidades de la población, ya que cuando las familias de menores ingresos no encuentran opciones formales que puedan pagar, aumenta la presión por ocupar terrenos sin servicios básicos o ubicados en zonas expuestas a peligros.

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El riesgo es mayor ante la llegada del fenómeno de El Niño, que puede agravar las condiciones de las familias que viven en zonas expuestas a inundaciones y otros eventos climáticos. Sin opciones de vivienda formal a precios accesibles, muchos hogares podrían terminar ocupando terrenos vulnerables.

Por ello, ambos gremios pidieron al Ejecutivo garantizar la continuidad de los subsidios durante 2026 y al Gobierno y al Congreso revisar los recursos previstos para 2027.

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