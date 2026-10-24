Después de 100 años, Tren Macho será modernizado con inversión de más de US$500 millones: anuncian viajes gratis desde octubre El ferrocarril Huancayo-Huancavelica reanudó sus operaciones en el tramo Chilca-Cuenca tras un año de paralización. El servicio será gratuito desde el lunes 26 de octubre y la concesión prevé ampliar la conexión ferroviaria a más de 120 kilómetros.

El histórico Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, conocido como el Tren Macho, retomó sus operaciones en el tramo Chilca-Cuenca, en el marco de su centenario, tras permanecer un año paralizado. Durante la ceremonia de reactivación, la presidenta Keiko Fujimori anunció una inversión superior a los US$500 millones para modernizar esta infraestructura, mediante una concesión bajo la modalidad de asociación público-privada.

El servicio permitirá que los pasajeros viajen gratis desde el lunes 26 de octubre, con salidas los lunes entre Chilca, en Huancayo, y Cuenca, en Huancavelica. El recorrido durará aproximadamente dos horas y facilitará el traslado de pobladores, profesores, personal médico, comerciantes y turistas, además del transporte de productos agrícolas y artesanales.

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Tren Macho volverá a conectar comunidades tras un año de paralización

La reanudación del servicio comprende 57 kilómetros de vía férrea. El recorrido incluye las estaciones Chilca y Manuel Tellería, además de nueve paraderos: Viques, Paccha Soccos, Chanca, Retama, Ingahuasi, Huarisca, Parco, Pilchaca y Cuenca.

El retorno del tren beneficiará especialmente a las comunidades ubicadas a lo largo de la ruta, entre ellas poblaciones situadas al otro lado del río Mantaro, donde el ferrocarril constituye la única alternativa de transporte. Sus habitantes podrán desplazarse por motivos laborales y llevar sus productos a los mercados sin asumir el costo del pasaje durante el periodo de gratuidad.

Según las estimaciones del proyecto, el servicio gratuito permitirá ahorrar en gastos de transporte y reducir alrededor de 30 minutos el tiempo de viaje frente al recorrido por carretera, al evitar esperas y transbordos. Entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, el ahorro conjunto para los pasajeros alcanzaría los S/ 52.000.

Para atender la demanda, el servicio contará con un autovagón habilitado y una locomotora con coches de pasajeros, que permitirá reforzar las operaciones durante los días festivos. Además, se proyecta incorporar salidas los viernes desde fines de noviembre.

Concesión contempla ampliar la vía a más de 120 kilómetros

Durante la ceremonia por los 100 años del ferrocarril, Fujimori señaló que el objetivo es superar los 120 kilómetros de vía habilitada y ampliar la conexión ferroviaria. También recogió la propuesta del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani, para que el proyecto llegue hasta Pisco, a través de Huaitará.

Ya se ha dado la concesión, una asociación público-privada que va a ser muy importante con una inversión de más de 500 millones de dólares, sostuvo la mandataria, quien destacó que el proyecto busca facilitar la movilidad entre ambas regiones y el traslado de productos para su comercialización.

La presidenta también reconoció que la recuperación del servicio debe garantizar horarios definidos y su cumplimiento. “Sé también que hay este dicho popular que el Tren Macho sale cuando puede y llega cuando quiere, eso tenemos que cambiar”, afirmó.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, destacó que la reactivación de los 57 kilómetros permitirá recuperar una alternativa de transporte para las comunidades de Huancayo y Huancavelica.

Gobierno anuncia S/18.000 millones de inversión para 2027

Durante su visita, Fujimori también abordó la necesidad de mejorar la infraestructura vial de la zona. En particular, mencionó el pedido para habilitar la carretera Huancavelica-Santa Inés hasta su conexión con la carretera Libertadores.

La mandataria anunció que el Gobierno prevé invertir S/18.000 millones durante 2027 y señaló que una parte de esos recursos se destinaría, en los próximos tres años, a concretar mejoras en esta conexión vial.

La ceremonia contó con la participación de autoridades regionales y locales de Junín y Huancavelica. El gobernador Leoncio Huayllani agradeció la reactivación del tren y propuso establecer una tarifa social para beneficiar a la población una vez que corresponda aplicar el cobro del pasaje.

Como parte de la actividad conmemorativa, las autoridades realizaron un recorrido desde la estación Chilca hasta el paradero Viques.