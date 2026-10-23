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Sociedad

Compró un departamento para alquilarlo, pero su inquilina lleva 11 meses sin pagar y se niega a dejar la propiedad

Kelly Roncal Araujo, profesora peruana, enfrenta problemas económicos tras alquilar su departamento a Mary Arias Durán, quien acumula una deuda de casi S/30.800 por 11 meses sin pagar.

Mary Arias Durand, inquilina de Roncal, justifica su impago por desperfectos en la propiedad, mientras la propietaria denuncia que ya realizó reparaciones y exige el desalojo.
Mary Arias Durand, inquilina de Roncal, justifica su impago por desperfectos en la propiedad, mientras la propietaria denuncia que ya realizó reparaciones y exige el desalojo.Foto: composición LR
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Kelly Roncal Araujo, una profesora peruana, atraviesa una difícil situación económica luego de alquilar su departamento de estreno en la avenida Javier Prado a Mary Arias Durand, quien, según la propietaria, lleva 11 meses sin cumplir con el pago de la renta, acumulando una deuda de casi S/30.800, y se niega a abandonar el inmueble. El caso fue expuesto por el programa Arriba mi gente, donde la propietaria contó que debe seguir pagando el crédito hipotecario de la vivienda pese a no recibir los ingresos que esperaba obtener por la renta del inmueble.

El acuerdo de alquiler comenzó en octubre de 2025 y fijó una mensualidad de S/2.800. Sin embargo, después del primer pago correspondiente a noviembre de ese año, la inquilina dejó de abonar la renta y permanece en la propiedad pese al vencimiento del contrato.

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Propietaria denuncia que su inquilina dejó de pagar el alquiler de S/ 2.800 y acumula deudas

Kelly Roncal confesó que decidió comprar el departamento para complementar su sueldo como docente y sacar adelante a sus cuatro hijos, invirtiendo parte de los fondos que recibió tras la muerte de su esposo durante la pandemia. No obstante, el impago del alquiler la dejó al borde del colapso financiero: la cuota hipotecaria mensual es de S/ 3.700, superando el monto de su salario mensual y obligándola a endeudarse con terceros para no caer en mora.

De acuerdo con la denunciante, el contrato fijaba dos meses de adelanto y uno de garantía, pero la inquilina solo cumplió con pagar los S/2.800 correspondientes a noviembre de 2025. Ante esta situación, exige el pago total y el desalojo del departamento, advirtiendo además que la administración ya le notificó dos meses de mantenimiento atrasados.

“La situación es muy tensa. Cada mes que pasa es un tormento para mí. No tengo con qué cubrir algunos gastos que tienen mis hijos. Yo quiero que ella cancele la deuda y se vaya de mi departamento”, exigió la propietaria.

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Inquilina justifica falta de pago del alquiler por desperfectos en el departamento

En conversación con Arriba mi gente, Mary Arias Durand afirmó que suspendió el pago de la renta debido a averías no resueltas en el departamento y advirtió que no reanudará los abonos hasta que la propietaria solucione los daños pendientes. Sin embargo, la dueña sostuvo que las justificaciones de la inquilina para no pagar el alquiler se reducen únicamente a dos detalles: una avería en la conexión de la terma y una mancha en el tablero de granito de la cocina.

“¿Cómo puedo pagar si la señora no se acerca a reparar el departamento? Yo no voy a pagar hasta que me arregle primero, si me arregla el departamento yo puedo pagar”, señaló la denunciada.

Kelly Roncal Araujo afirmó que subsanó las quejas iniciales e incluso aceptó condonar cuatro meses de deuda, pero el acuerdo no llegó a firmarse y la disputa se reavivó por una nueva avería en la terma. Frente a esta situación, recurrió a la vía notarial para exigir la entrega del departamento. Según indicó, el plazo de cinco días hábiles de la última carta ya había vencido cuando se emitió el reportaje, sumado a que el contrato de alquiler caducó el pasado 9 de octubre.

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