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Espectáculos

Andrea San Martín protagoniza polémico momento dentro de comisaria tras ser detenida por presunta agresión a su hija

Cámaras de televisión captaron la reacción de Andrea San Martín dentro del calabozo de la comisaría de Miraflores tras ser denunciada por presunta agresión a la hija que tiene con Juan Víctor.

Andrea San Martín es una conocida modelo e influencer. Foto: Composición LR/Latina.
Andrea San Martín es una conocida modelo e influencer. Foto: Composición LR/Latina.
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Luego de que Andrea San Martín fuera detenida por la presunta agresión física y psicológica contra su hija, tras la denuncia presentada por el padre de la niña, Juan Víctor, las cámaras de 'América hoy' captaron imágenes exclusivas de la influencer dentro de la comisaría. Ella permanecerá detenida durante 48 horas.

Justamente, la modelo protagonizó un polémico momento cuando notó que el magazine de América TV la estaba grabando. Al percatarse de la presencia del equipo periodístico, sonrió, una reacción que sorprendió a los televidentes. Poco después, Juan Víctor salió de la dependencia policial con su hija en brazos y los útiles escolares de la niña.  

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Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor

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Andrea San Martín es grabada dentro de sede policial junto a su abogado

Las cámaras de televisión registraron la visita del abogado Wilmer Arica a Andrea San Martín en el calabozo de la sede policial. El letrado se acercó a su defendida para conversar a través de la rejilla y coordinar aspectos relacionados con su defensa.

Durante el encuentro, la influencer respondió con movimientos de manos y miró en distintas direcciones mientras hablaba con el abogado. Al finalizar la visita, los medios de comunicación esperaron a Arica para consultarle sobre la situación legal de su defendida, pero el abogado evitó brindar declaraciones.

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Andrea San Martín rompe su silencio tras ser detenida por presunta agresión a su hija y anuncia conferencia: asegura tener la conciencia tranquila

lr.pe

Andrea San Martín se defiende tras denuncia en su contra

Tras ser bajada de una camioneta policial, Andrea San Martín señaló ante la prensa de espectáculos que, pese a las acusaciones en su contra, ella mantiene la conciencia tranquila. Además, manifestó que los efectivos la llevaban enmarrocada a la comisaría porque "es parte del proceso".

Cabe destacar que, según reportes de 'Arriba mi gente' y 'América hoy', la hija de Juan Víctor y la exchica reality pasó por la cámara Gesell.

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