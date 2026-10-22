Abogado revela cuantos años de pena recibiría Andrea San Martín si es hallada culpable de agredir a su hija: “No es tan alta” El abogado penalista José Matos explicó las consecuencias legales que afrontaría Andrea San Martín si se demuestra su responsabilidad por la presunta agresión contra la hija que tiene con Juan Víctor.

El caso de Andrea San Martín ha generado gran repercusión en la televisión peruana tras la denuncia presentada por Juan Víctor, padre de la hija que tiene en común, por una presunta agresión física, psicológica contra la menor. Según el atestado policial, la niña habría sufrido un moretón en la pierna izquierda luego de que la influencer presuntamente la jalara de forma brusca por comer un chizito.

Tras la denuncia, la modelo ha sido detenida por 48 horas y trasladada a una comisaría de Miraflores, donde permaneció en el calabozo detrás de las rejillas. Además, la menor pasó por la cámara Gesell y, de acuerdo con la información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Centro de Emergencia de la Mujer solicitó al Poder Judicial (PJ) medidas de protección para la niña.

Frente a este panorama, La República conversó con el abogado penalista José Matos para conocer las posibles consecuencias legales que afrontaría la influencer si se demuestra su responsabilidad.

El abogado José Matos dio su punto de vista legal del caso Andrea San Martín. Foto: Facebook.

Abogado asegura que Andrea San Martín recibiría tres años de pena suspendida

El especialista José Matos señaló que Andrea San Martín podría recibir una pena de entre uno y tres años si es hallada culpable de presuntamente haber agredido a su hija. “La pena no es tan alta. Esto también se traduciría en reglas de conducta y el pago de una reparación civil”, contó a este medio.

Por otra parte, para el abogado, uno de los puntos que marcará el rumbo de la investigación será determinar si los hechos denunciados corresponden a un conflicto entre los padres o a un caso de violencia familiar contra la menor. Según explicó, ambas situaciones tienen implicaciones legales distintas y no deben confundirse.

“Hay una cuestión primordial que creo que va a determinar el rumbo de la investigación y del caso en sí, que es la delgada línea entre un conflicto familiar y violencia familiar, que son dos cosas completamente diferentes y excluyentes”, expresó.

Además, el letrado señaló que este caso se cerraría en los próximos días debido a que, según él, no se estaría frente a una situación de violencia, sino de conflicto familiar.